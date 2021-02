Virginia Lago fue galardonada con el Estrella de Mar de Oro

El intendente Guillermo Montenegro encabezó la entrega del Premio Estrella de Mar, donde galardonó con el Oro a la actriz Virginia Lago. La ceremonia se llevó a cabo en los jardines del Centro Cultural “Villa Victoria Ocampo”, al aire libre.

En este marco, Montenegro expresó: “Siempre se dice que el Oro debiera ser para todos, parece una frase hecha, pero realmente este año creo que el Oro deben recibirlo todos, por el esfuerzo, porque a pesar del aforo, que en nuestra ciudad fue de 30% mientras que en otros provincias fue del 50%, a pesar de eso lo respetaron, y presentaron propuestas culturales de gran calidad”.

“Muchos –continuó- se tuvieron que reinventar, y muchos apostaron a nuestra ciudad a pesar que sabían que iba a ser una temporada distinta. Pero sin embargo vinieron y trajeron sus espectáculos, y dieron trabajo a cientos de marplatenses”.

En esta misma línea, Montenegro agregó: “También quiero a agradecer a los 4 mil artistas marplatenses que forman parte de nuestra cartelera en distintos puntos de ciudad, en las plazas, parques de toda la ciudad. Ellos también se merecen el oro. Estuvieron casi 10 meses sin poder desplegar su arte, por la cuarentena y hoy son parte de una cartelera que nos llena de orgullo y que llega a cada rincón de la ciudad”.

Por último, el Intendente agradeció a todos “por el esfuerzo, por la voluntad, por no bajar los brazos, por acercar propuestas de entretenimiento, de recreación y también de reflexión, después de un año tan difícil para todos, y en especial, para los marplatenses”.

LA LISTA COMPLETA DE GANADORES:

Microteatro: “Salomé”

Espectáculo de teatro marplatense: “El enfermo imaginario”

Espectáculo infantil: “Aladdin y la genio maravillosa”

Música original: Sebastián Del Hoyo por “Del Hoyo trío”

Transformismo: “Mujeres en tiempos de risas”

Vestuario: Alejandro Gallego por “Mar del Plata la revista”

Labor marplatense: Nando José por “Elipsis, fijate bien”

Revelación: Joaquín Oliva Uberuaga por “Recital de piano”

Coreografía: Marcela Mouriño por “El color del folklore”

Autor Nacional: “Una rosa blanca” de Cecilia D’ Angelo

Stand up: Ezequiel Campa por “Cheto y choto”

Dirección marplatense: Sergio Lanchas por “El enfermo imaginario” y “La revuelta”

Iluminación: Yonatan González y Leandro Ángelo por “Mar del Plata la revista”

Música clásica: Horacio Lavandera “Concierto en homenaje a Astor Piazzolla”

Espectáculo de danza: “El color del folklore”

Espectáculo unipersonal: “Carta de amor a Salvador”

Espectáculo de música marplatense: Del Hoyo trío

Producción integral marplatense: Carlos Petón Producciones por “El mágico duende guardián recargado”, “La vacuna del humor” y “Patria Soy folklore urbano”; en coproducción con Diego García Moyano por “Mujeres en tiempos de risas”; y en coproducción con Kiene Soneto por “Devolveme mi cuerpo”

Tributo: “RAM: From Liverpool to Mar del Plata” tributo a The Beatles

Variedades: “Mar del Plata la revista”

Drama y/o comedia dramática: “200 golpes de jamón serrano”

Producción artística: Alzúa Producciones en coproducción con Arteando Producciones por “Mar del Plata la revista”, “Mashup”, “Por culpa del 14G”, “Rejuntados” y “Tomalo con Soda”

Dirección: Greta Risa por “Sueño de una noche de verano”

Escenografía: Bramaicas Producciones por “Nada es igual”

Recital: Julia Zenko “Vuelvo a ser luz”

Comedia: “Sueño de una noche de verano”

Espectáculo de humor: “Nada es igual”, Sergio Gonal

Espectáculo alternativo: “Una noche en el café concert”

Labor de reparto: Clarita Campos por “Sueño de una noche de verano”

Labor de comedia: Omar Capacci por “Devolveme mi cuerpo”

Labor de drama y/o comedia dramática: Virginia Lago por “Gracias, María Elena”

Estrella de Mar de Oro: Virginia Lago