Estudiantes se movilizaron por inicio de clases presenciales y ciclo lectivo completo

En el marco de un complejo cuadro respecto al inicio de manera presencial y completo del ciclo lectivo, las voces comienzan a alzarse en todos los sectores de la sociedad. Y esta vez, llegó el turno de los estudiantes.

Acerca del crecimiento del grupo, Santino cuenta: “empezamos a tener representación de cada vez más colegios. Hoy tenemos 135 chicos de secundarios. De escuelas privadas, municipales y provinciales. Nuestra primera acción la queremos llevar adelante el lunes 15 de febrero. Por eso estamos convocando todos a acompañarnos. Será a las 17 horas en el Monumento San Martín, en el día del nacimiento de Sarmiento,”

Sin tener información concreta de cómo se implementará el Plan de vuelta a clases, Tao afirma: “No se puede sostener otro año sin presencialidad completa. Hay chicos que no se conectaron nunca a los zooms porque no tenían wifi.” Y Santino agrega: “Además es muy difícil para la estructura familiar de personas que trabajan y tienen que irse de las casa.”

Hicieron un video, construyeron sus espacios en redes y tienen intenciones de ser más: “Es una coalición apartidaria”, afirma Santino; “Dentro hay gente afiliada a los partidos y otros no. Pero todos adhieren a valores democráticos y republicanos:”

Por ultimo Tao Calizaya y Santino Facal invitaron a los jóvenes a unirse a sus inquietudes a través de IG @cer.mdp o en TW @sermdp

En diálogo con “expresaron su sensación al respecto.: “afirma Tao, y prosigue: “