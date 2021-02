Montenegro en emotivo acto en el Complejo Playa Grande en el Día del Guardavidas

El intendente Guillermo Montenegro formó parte este domingo del acto oficial por el Día del Guardavidas que se llevó a cabo en las instalaciones del Balneario 8 del Complejo Playa Grande.

En la oportunidad, se realizó también un emotivo homenaje a la figura de Guillermo Volpe, guardavidas que falleció en ese sector el 4 de febrero de 1978. Se arrojaron al mar sus cenizas y se oficializó el cambio de nombre de la calle Paseo Dr. Celso Aldao por el de “Guardavidas Guillermo Volpe”.

“Gracias por invitarme”, señaló Montenegro al momento de brindar unas palabras. “Y quiero agradecer desde dos lugares. Por un lado, por toda la ayuda que brindaron durante todo el año, pero también por el orgullo de tener el cuerpo de guardavidas que tiene nuestra ciudad”, agregó.

“Hemos hablado varias veces de la importancia que tienen para lo que es la solución de la emergencia y la seguridad en una ciudad como es la nuestra. Y esto no es un tema menor: esto es algo que ustedes lo hacen con esa vocación de estar en una playa todos los días y que es esa vocación que tuvo Guillermo el día que le tocó ir a una playa de la que no volvió. Y esto me parece lo importante de esa vocación. Esa vocación de cuidar al otro y de dar la vida por alguien que uno no conoce”, manifestó el intendente.

En ese sentido, el jefe comunal hizo hincapié en la importancia del trabajo de los encargados de brindar seguridad en las playas. “Eso habla de una vocación de servicio de un grupo de personas como ustedes, que lo siguen haciendo día a día, sabiendo del peligro que implica esto. Y por eso la importancia –de nuestro lado- de darles a ustedes las mejores herramientas para que ustedes puedan hacer bien su trabajo.”

“Hay que recordar todos los días a Guillermo, teniendo en cuenta lo que eso significa y para no olvidar y tener claro cuáles son las necesidades de una ciudad como Mar del Plata y con un cuerpo de guardavidas como ustedes. Y que nosotros estemos a la altura de las circunstancias para poder generar lo que necesiten para cuidar a todos los marplatenses y a los que vienen a visitarnos”, aseveró Montenegro.

“Quiero agradecerles todo lo que hacen todos los días y muy especialmente agradecerle a la familia de Guillermo por haber venido. Para nosotros, no es un Día del Guardavidas más. La presencia de todos ustedes hablan de la importancia de este acto. Ustedes ponen a la ciudad en un lugar diferente con su trabajo. Estamos orgullosos de lo que tenemos y de la forma en que responden todos los días”, concluyó el intendente, quien estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno Santiago Bonifatti.

Del acto también participaron familiares del homenajeado, representantes de las entidades gremiales que nuclean a los guardavidas de la ciudad y concejales de distintos bloques, entre otros.