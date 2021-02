El jefe de Gabinete Santiago Cafiero aseguró que las vacunas “seguirán llegando”

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero aseguró esta noche que la provisión de vacunas contra el coronavirus “seguirán llegando” para garantizar la continuidad de la campaña de inoculación, y enfatizó que para el Gobierno nacional, “la recuperación del salario es lo primordial”.

En cuanto a las objeciones que recibió la vacuna rusa Sputnik V por parte de los sectores de la oposición, Cafiero recordó que “se trató de una discusión absurda”.

“La Autoridad de Aplicación (Anmat) había anticipado que la vacuna podía utilizarse y lamentamos que se haya dado una discusión tan absurda en torno a la utilidad de la Sputnik V. Estamos ante la campaña de vacunación más importante de la historia, y eso es lo que importa en medio de la pandemia”, señaló Cafiero.

En cuanto a la convocatoria que formuló el Gobierno nacional esta semana a empresarios y sindicatos para discutir salarios, el jefe de Gabinete indicó que “la recuperación” del poder adquisitivo de “los argentinos” es primordial.

“La recuperación del salario tiene que ser lo primordial. Los salarios tienen que ganarle a la inflación. No nos olvidemos que Mauricio Macri decía que se le ganaba fácil a ese problema y lo terminó agravando durante su gobierno, que mató a las Pymes”, señaló Cafiero.

El funcionario aseguró además que “no hay fuego amigo en el Frente de Todos”, y ratificó que los integrantes de esa coalición “tienen los mismos objetivos más allá de sus distintas opiniones”

“Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner) tienen mucha confianza. Más allá de nuestras distintas opiniones, en el Frente de Todos nos sentimos interpelados para resolver los problemas. Para eso fuimos convocados por los argentinos”, subrayó.

En relación a una eventual suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el funcionario indicó que cualquier decisión que se tome en ese sentido debe “estar consensuada por el Congreso de la Nación”.

“La propuesta de suspender las PASO surgió por parte de los gobernadores cuando notaron que el calendario electoral se superponía con el de la vacunación. Debe haber consenso sobre ese tema y debe salir del Congreso. Ojalá prime la salud de los argentinos y no la especulación política”, puntualizó Cafiero.