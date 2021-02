Le hacen el “cuento del tío” y le roban $ 200.000 y U$S 20.000 a una jubilada de 84 años

Le hicieron el “cuento del tío” a una jubilada y le robaron más 200 mil pesos y 20 mil dólares: “Se llevaron los ahorros de toda mi vida”: Rosita tiene 84 años, vive en el barrio Las Lilas.

Un hombre se hizo pasar por el gerente del Banco Nación e ingresó a su vivienda, de le donde sustrajo dinero y dólares. El engaño consistió, previo un llamado telefónico, en la necesidad de cambiar los billetes, porque «saldrían de circulación».

La única evidencia del triste episodio es un video de un vecino, que registra el preciso momento en que el sujeto se retiraba del lugar, abordando un automóvil sin dejar dejar rastro junto a su cómplice.

Un hecho que se repite a diario y en todos los lugares. Y existen sobre todo cuando nosotros a nuestros mayores no los cuidamos. Entonces, habría que hacer una campaña siempre con respecto al cuidado de nuestros mayores. O sea, enseñarles a no abrir la puerta a desconocidos, enseñarle que ninguno va a venir a pedirle dinero, que uno no va a mandar a nadie a darle dinero: Nada.

De ahí parte la responsabilidad de los que estamos bien, y que en algún día vamos a ser personas mayores. La seguridad es como una cadena y esta basada en el eslabón más débil y muchas veces, el eslabón mas débil no somos nosotros, sino nuestros familiares.

Y en muchos casos, los abuelos damnificados se sienten nuevamente vejados al acudir a la policía, cuando le dicen ¿usted no se dio cuenta? Y le recuerdan que fueron vilmente robados. Un maltrado incomprensible. en muchos casos….

Pero este. felizmente, no ocurrió esta oportunidad , ya que el personal de la Comisaria 12da tomó intervención inmediatamente para dar con los estafadores.

El dinero es irrecuperable, pero el video puede advertir a otros abuelos que se encuentran vulnerables o a sus familiares que habitamos en esta Argentina que tanto duele.

Fuente: Diario El Atlántico