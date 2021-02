Todoroff preocupada por el potencial cierre de establecimientos hoteleros

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos Seccional Mar del Plata expresó su preocupación “y la de los trabajadores del sector ante las declaraciones realizadas por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, acerca del cierre de establecimientos hoteleros debido a la imposibilidad de cubrir costos que imprime una temporada magra por la presencia del COVID 19”.

Nancy Todoroff, Secretaria General Adjunta de UTHGRA expresó que “Desde ya muchos de nuestros trabajadores se vieron perjudicados por la no apertura de establecimientos o la imposibilidad de algunos de tomar al personal temporario con el que habitualmente contaban, aunque debido a constantes gestiones logramos asegurar su plaza para el próximo verano”.

Entiende que “la situación de cierre a la que mencionan llegará gran parte de la actividad si no se generan desde el Gobierno las medidas adecuadas (subsidios, rebajas impositivas y asistencias económicas) pone en alerta y gran preocupación a una importante masa de trabajadores de la ciudad”.

Más adelante remarcó que “en lo particular de nuestro Partido de General Pueyrredón, ya se han perdido 1400 puestos laborales entre hotelería y gastronomía con motivo de la pandemia. ¿Cuánto más?”

“Por eso, instamos al gobierno de la Nación y al de la Provincia de Buenos Aires en las figuras de Alberto Fernández y Axel Kicillof, respectivamente, a atender el grito de auxilio de nuestro sector”.

Entiende Todoroff que “Brindar un REPRO II con tantas limitaciones y no asegurar la vuelta del ATP no perjudica a empresarios: pone en riesgo de continuidad laboral y manutención a miles y miles de trabajadores, locales y foráneos que forman parte de estos establecimientos”, recordando que “Mar del Plata llegó a marcar un 26,3% de desocupación durante este invierno. No queremos que ese número se vea igualado o se supere al finalizar esta temporada”.

Por último pide “acciones concretas que aseguren el trabajo de los hoteleros y gastronómicos argentinos de manera urgente y una mejor promoción de las posibilidades del turismo en nuestra Costa Atlántica, de la mano de los protocolos que tanto trabajo y pericia costaron elaborar y que hoy permiten demostrar que nuestras actividades son seguras”.