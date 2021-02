Ante insólita decisión judicial se encadenan para evitar lo desalojen ¡de su propiedad!

Una insólita situación está viviendo un familia domiciliada en la Diagonal Gascón al 2400 sobre quien pesa una orden de desalojo de una propiedad que les pertenece. El hecho fue denunciado por Rubén Pérez quien se encadenó junto a su esposa e hijos para evitar la decisión judicial.

En diálogo con “el Retrato…” dijo que todo comenzó cuando la persona a quien él le alquiló un galpón, lo subalquiló a un tercer inquilino, la que se hizo cargo del pago del alquiler en los primeros meses , pero que “desde hace tres no nos paga un peso, dinero que está destinado a la operación de una beba de meses”

“Ante esa deuda tomamos lo que es nuestro y preservamos lo que había dentro” indicó Pérez, para continuar contando que “vivo acá desde que nací. Hice está edificación con mis manos. Son 120 metros cuadrados. Luego la alquilé a una persona que se llama Palomino. En el lugar consiguió un coreano para que lo reformara. Y querían poner una fábrica de fileteado”

Más adelante afirmó que “el que pagaba era el coreano. Hice un contrato que venció en diciembre. Y desde esa fecha no me pagó más. Ni diciembre, ni enero ni febrero. El me pidió que lo habilite para trabajar. Porque esto era pescadería. Y yo hice todo para habilitar. No me pagó nada de la habilitación. Hice bajar la luz, que me salió 30 mil pesos y tampoco me los pagó”

Ante esa demora subrayó que “luego que pasaron todos estos meses resolví abrirlo para alquilarlo a otra persona pero tiene cosas acá. Hay una cámara chica, hay mesas. El con una abogada me puso una demanda dónde decía que yo usurpé el lugar. O sea…yo usurpé mi propia casa.”

Ante la decisión judicial de desalojarlo , resolvió encadenarse “porque nos quieren desalojar y dicen que quieren llevarse todo sin pagarme los 375 mil pesos que me deben. Palomino desapareció. Y ahora fui a Tribunales. Todo fue muy rápido. Ayer me notificaron de todo esto”

Finalmente recordó que “el coreano me decía que me iba a pagar y después no aparecía. Tenía todo planeado para denunciarme a mí por usurpación. Tiene varios negocios así. Tiene un respaldo de una sociedad de 20 empresarios. Yo quiero guardar sus cosas hasta que me pague” enfatizó por último.