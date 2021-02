El sector hotelero gastronómico pide por la continuidad de los ATP 

Después de más de nueve meses de inactividad y en el marco de un verano “atípico” para Mar del Plata atravesada por la pandemia del coronavirus, el sector hotelero gastronómico de la ciudad pidió por la continuidad de los ATP, en tanto denunció que se encuentra atravesando “la peor temporada de su historia”, lo cual anticiparon que “pone en verdadero peligro la subsistencia de muchas de las empresas que lo integran”.

En tal sentido, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata señalaron que “resulta imposible para los establecimientos del sector afrontar los salarios del personal, incrementado hoy con la dotación de trabajadores temporarios, sin ayuda estatal eficaz” y añadieron que “el REPRO II resulta insuficiente y de muy difícil acceso con lo cual un gran número de comercios quedará lejos de obtener sus beneficios”.

“La continuidad del Programa de ATP deviene imprescindible”, subrayaron y añadieron que “la experiencia ha demostrado que resultó ser el auxilio más eficaz para paliar la gravísima crisis económica de un sector productivo con importante dotación de personal a su cargo y la única herramienta que ha evitado la pérdida masiva de empleo”.

Por ello, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata solicitaron “de manera urgente” la continuidad de los ATP e implementación con requerimientos viables que permitan su acceso rápido a la mayor cantidad de empresas hoteleras y gastronómicas de la ciudad.

“Se avizora un futuro totalmente incierto. El 95% de los establecimientos no subsistirá sin asistencia. Han agotado sus reservas con lo cual no podrán afrontar el año 2021 sin ayuda”, consideraron y añadieron que “la situación es realmente grave y de no tomarse medidas se producirá la pérdida masiva de fuentes de trabajo con su consecuente e irreversible daño”

En ese contexto, remarcaron que, “sin la continuidad del Programa de ATP, la subsistencia del sector se tornará inviable” y apuntaron que “esto debe complementarse con medidas tales como exenciones impositivas para el sector, en especial impuesto inmobiliario y tasa de servicios urbanos por todo 2021, subsidios para la actividad y reducción del IVA al 10,50%, entre otras”.