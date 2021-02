Petón: “Este año es sálvese quien pueda, hay muchos gastos y poco ingreso de gente”

Ya finalizado el mes más fuerte del verano marplatense en plena pandemia por el coronavirus, el reconocido productor de la ciudad y dueño del Teatro Victoria, Petón Vinciguerra, dialogó con “el Retrato…” y destacó que, si bien pudieron completar el 30% de aforo permitido en la mayoría de las obras, la temporada teatral fue “de regular para abajo” en Mar del Plata. “Este año es sálvese quien pueda, hay muchos gastos y poco ingreso de gente”, confesó.

“Empezamos remándolo de a poco, pero este mes fue bastante bueno para nosotros, porque pudimos llenar el 30% de aforo”, remarcó al mismo tiempo que reconoció que el horario que resulta más difícil alcanzar ese número es el de las 21:15, franja en la que está el infantil “El mágico Duende Guardián Recargado” y la comedia “Devolveme mi cuerpo”, protagonizada por Omar Capacci y Sandra Harford (directora), acompañados por Victoria Brigante, Gabriela Coronel, Christian Valci y Marcela Consorte.

Asimismo, destacó la afluencia de gente en la función de trasnoche de las 23:45, “La vacuna del humor” con Pablo “el mago sin dientes” Cavaleiro, Daniel “Jaimito” Bifulco y Andy Zabala, con la participación de Juan y Luciana Bifulco y Edu Momento. “Son 45 minutos de función. Tuvimos que achicar los horarios para poder cumplir y no dejar a la gente sin trabajo”, señaló y aclaró que a las 22.45 está “Mujeres en tiempos de risas” de Diego García Moyano, espectáculo de transformismo que el actor encabeza junto a Jorge Scandali, Gero Arias, Nahuel Tero y Emanuel Gómez, con producción de Damián Pitalugo.

“Adoptamos todos los protocolos de seguridad en el teatro y de a poco se fueron comprando todos los elementos sanitizantes, pero no recibimos nada de parte del gobierno. Si bien no pudimos pagar el arco sanitizante, por los costos del mismo, pero sí un tótem y la pistola para tomar la fiebre”, resaltó a la vez que destacó que incluso se colocaron carteles en las salas y se pasan audios, previo a la función, pidiendo a la gente “el ingreso al lugar con barbijo, que no se lo quiten y que nos cuidemos entre todos”.

Por otra parte, el reconocido productor marplatense analizó la temporada teatral en la ciudad y la calificó “de regular para abajo” y expresó: “Este año es sálvese quien pueda, hay muchos gastos y poco ingreso de gente. El horario también fue una complicación y si las clases empiezan el 17 la gente ya no va a venir tampoco como turista a la ciudad”.

“Fue una temporada muy difícil. Muchos artistas incluso se han contagiado de coronavirus y han tenido que suspender las obras, incluso algunos con obras importantes se han ido porque ya de entrada no han podido recuperar el dinero”, explicó al mismo tiempo que aclaró que, si la situación sanitaria continúa como hasta el momento y no existe medida provincial, local o nacional en contrario, las obras del Teatro Victoria continuarán durante febrero también.

En relación al horario de cierre de las salas, manifestó su deseo que se amplíe para poder extender la duración de las funciones. “45 minutos a reloj en cada una de las obras termina siendo solo una presentación de la misma, porque todas las propuestas en general eran de alrededor de una hora y media”, apuntó.

“El mágico duende guardián recargado” tuvo que ser achicado a 40 minutos como así también los artistas del mismo, porque no se podía tener más de 7 en escena. Hubo que transformar la obra, guionarla de otra manera, quitar cuadros para tener menos cambios de vestuario y también es real que los 7 chicos que están actuando corren como si fueran 14”, explicó a la vez que comentó que la periodista de espectáculos, Majo Garufi, felicitó al elenco, destacó la originalidad de la obra, la actuación de los artistas marplatenses en escena y dijo que la misma “estaba a la altura para poder competir por los premios Estrella de Mar”.

Por otra parte, Vinciguerra sostuvo que esta temporada “no habrá ganancias” sino que, a lo sumo, se podrán alcanzar a cubrir los gastos. “El año pasado no fue muy buena la temporada y si se ganaba era para mantenerse un poco en el invierno; por lo que, ahora, con un 30% de sala disponible si empatas ya es muy difícil”, manifestó.

Por último, hizo hincapié en lo que viene para el sector teatral y consideró: “Recién después de junio seguramente estemos un poco mejor con el tema de las vacunas y la cura del virus. Esperemos que para las vacaciones de invierno podamos contar con el acompañamiento de la gente de la ciudad y que en la temporada 2022 contemos con un 80% de sala disponible por lo menos” a la vez que aclaró que la Escuela del Teatro Victoria continuará, como lo ha hecho en este tiempo, con las puertas abiertas.