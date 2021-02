Sebastián Ianantuony: “Me voy a aplicar la segunda dosis ni bien tenga el alta”

La temporada de verano 2021 en la costa atlántica bonaerense será recordada como una de las más atípicas de la historia, en especial para los intendentes de las localidades turísticas, cuyas economías dependen en gran medida del arribo de las y los turistas.

En el caso de General Alvarado, cuya localidad de cabecera es Miramar , el alcalde del Frente de Todos , Sebastián Ianantuony, destacó en diálogo con Diputados Bonaerenses que la temporada está marcada por “el consumo más conservador” de los veraneantes, en el marco de la crisis económica.

A la vez, mientras atraviesa un cuadro de Covid-19 después de haberse inoculado, destacó que este año la esperanza está puesta en la llegada al país de la vacuna, lo que permitirá poder avanzar en el sentido de la producción y la recuperación económica.

Ianantuony rescató la buena relación con el gobernador Axwl Kicillof y su Gabinete, con quienes mantienen conversaciones diarias en medio de una situación epidemiológica que se modifica día a día.

“El 15 de enero recibí la primera dosis después de priorizar al personal de salud, ya que es algo que hablamos con otros intendentes y el Gobernador (Axel Kicillof) de la importancia de que los jefes comunales nos vacunemos para transmitir confianza. El domingo pasado me empecé a sentir mal, tuve 38 de temperatura, me aislé y di aviso a las autoridades”.

Más adelante dijo que “el día lunes me hisope y el martes me hice un test rápido, di positivo. Esto sucede porque uno no alcanza la inmunidad con la primera dosis, tiene que darse la segunda, y días después se alcanza la meseta del 92% de efectividad de la vacuna”.

Mientras esperamos que se inicie la campaña de vacunación para grupos de riesgos tenemos que seguir cuidándonos, usar barbijo, respetar la distancia y todas las cosas que sabemos. Me voy a aplicar la segunda dosis a partir del febrero que va a coincidir la fecha de alta. Mi mujer sin la vacuna está transitando los síntomas esperables, aunque lo que digo no tiene rigor científico.

¿Cuál es la situación epidemiológica actual en General Alvarado?

Desde el inicio de la temporada venimos con una situación epidemiológica buena, durante varias semanas tuvimos una misma cantidad baja de casos, hasta que vimos que en diciembre se triplicaron los contagios en todos lados. Nosotros estamos muy ligados a lo que pasa en Mar del Plata, pero pudimos preservar la situación. Hace diez días registramos un incremento importante, y otros distritos de la zona como Villa Gesell y La Costa también les pasó y tiene que ver con esta temporada de verano.

Creemos que hicimos un buen trabajo, aquellos que respetamos las pautas sanitarias, hoy podemos decir con orgullo que tenemos una situación muy distinta a otros intendentes, que da la casualidad que responden a otra bandería política, que no han elegido ser un Estado presente y los resultados epidemiológicos son muy diferentes.

Y con ese escenario, ¿cómo se desarrolla esta temporada?

Desde lo económico, podemos calificar como “buena” a la temporada, hace 4 meses no sabíamos si la íbamos a tener, hubo mucho trabajo conjunto de todos los sectores para lograrlo. Empezamos a transitar esta temporada con un 35% de afluencia respecto de años anteriores, al estilo del verano europeo. Es un verano en pandemia, y el tipo de alojamiento preferido fueron las casas o las cabañas con el 85% de ocupación, pero a la hotelería no le fue tan bien. Estamos observando un consumo más conservador, las familias que vinieron consumen más en el almacén que en los restaurantes, a eso se suma que en la primera quincena corrió el rumor de que cerraba todo y eso hizo bajar mucho las reservas.

¿Cómo es la relación con el Gobierno de la Provincia?

La relación con la Provincia es muy buena, hay comunicación fluida, todos los días hablamos con algún Ministro y el Gobernador está muy pendiente, de hecho a partir de lo que me pasó esta semana mantuvimos una larga charla. Kicillof estuvo atento a nuestras necesidades, nos dio soluciones a los planteos que llegaban con esta situación tan compleja.

Y con los Intendentes de la región, ¿cómo se logró la articulación antes del verano?

Con los Intendentes compañeros fue más fácil combinar porque la relación de población y turística es más similar a la nuestra, los intereses suelen ser los mismos, además de que nos une el mismo proyecto político. No obstante, con otros Intendentes la relación ha sido buena, siempre en el marco del respeto logramos consensuar las medidas. Mantengo una buena relación con el intendente Guillermo Montenegro, somos vecinos y trabajamos todo el año, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a las localidades, lógicamente la asimetría en la escala poblacional y recepción turística hace que los intereses no siempre coincidan, pero estamos trabajando muy bien.

¿Cómo prevé que sea este 2021 en cuanto a la situación económica de la localidad?

El año pasado arrancamos la gestión con mucha expectativa, cerramos una temporada turística atípica que se tradujo en consumo, las variables macroeconómicas acompañaron para que el turismo doméstico sea una opción, pero en marzo nos involucramos en esta complejidad de la pandemia. Fue un año de mucha incertidumbre, no sabíamos cuál iba a ser el impacto económico y social.

Este año lo veo distinto, no sin dificultades, pero ya está la respuesta terapéutica que es la vacuna, y es esperable que si se da en los términos que se prevén vayamos hacia la recuperación económica. También veo desafíos lo que tiene que ver con la situación de transitar a la vez el desarrollo de la campaña de vacunación y la llegada de las bajas temperaturas, eso es motivo de trabajo para los intendentes junto al Gobernador, no podemos relajarnos y seguir con las campañas de cuidados.

Estamos en el inicio de un año electoral, ¿cuál cree que será el desafío para el Frente de Todos?

Creo que el gran desafío va a tener que ver con contarles a los vecinos que nuestra elección ante esta situación de la pandemia fue tener un Estado presente y no dejar que las cosas sucedan. Hubo un sector de la política que eligió ser espectador y no protagonista. El desafío va a tener que ver con mostrar todo el esfuerzo que se hizo, que trabajamos para dinamizar los sectores de la economía que hacen al PBI local, que trabajamos codo a codo con la comunidad porque las políticas públicas se respetaron y a la vista está el resultado de todo ese esfuerzo.

Fuente:diputadosbsas.com.ar