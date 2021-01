Donsini: La restricción horaria hizo que muchos jóvenes dieran de baja sus reservas

Ya finalizando el mes más fuerte de la temporada de verano en Mar del Plata, Miguel Donsini, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que “durante la primera quincena de enero se registró un 30% de ocupación y en la segunda un 40%, lo cual determina un 35% de ocupación dentro del período” a la vez que consideró que dicho porcentaje se encuentra “dentro de la lógica de una pandemia y de un contexto sanitario muy difícil”.

En tal sentido, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” aclaró que, si bien esperaban un porcentaje de ocupación cercano al 50% en el sector, el mismo no se vio registrado dentro del rubro. “Hubo muchos propietarios que vinieron a quedarse en sus departamentos o los hijos de los mismos, por lo que no se alquilaron las unidades. Esta situación se dio tanto en la ciudad como en el resto de los lugares de la costa bonaerense como Monte Hermoso, Cariló, etcétera”, sostuvo y añadió que por ejemplo “Cariló tuvo mucha ocupación de propietarios que hacía años que no iban a esa ciudad”.

En relación a lo que viene para el resto de la temporada, Miguel Donsini consideró que los números de ocupación serán similares en febrero. “Ha habido algunas reservas anticipadas. Está sucediendo lo mismo en el sector de la hotelería”, remarcó.

A su vez, comentó que se esperaba la concurrencia de mucha gente joven a la ciudad, “pero la restricción de la 1 am cortó toda la juventud” y añadió que de hecho se habían registrado muchas reservas, pero las mismas se cayeron producto de la restricción horaria vigente, “en tanto los jóvenes ya no querían venir, porque no tenían donde ir luego de la playa”.

Por otra parte, hizo hincapié en los alquileres que se registran por internet o a través de páginas webs y las consecuencias que podrían traer los mismos. “Concretar la operación por medio de un profesional inmobiliario le da al inquilino la seguridad que el lugar va a estar limpio, bien desinfectado y demás, pero eso el particular no sé si lo puede llevar adelante”, sostuvo y añadió: “La gente tuvo en cuenta esas cuestiones de seguridad, porque esta temporada fue la que menos se han concretado alquileres directamente con el propietario o por internet”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si se concretaron alquileres para los estudiantes del próximo año lectivo, respondió: “Está todo paralizado, porque las universidades no saben si van a abrir ni menos en qué fecha. En el 2020 muchos pidieron devolución de dinero y otros dejaron la plata para este año”, resaltó al mismo tiempo que comentó que actualmente “existe mucha incertidumbre, hay que ir llevando todo lentamente, porque la situación sanitaria y general va variando constantemente”.

“Se ve mucho miedo en la gente en general, con excepción de los jóvenes, porque la mayoría tienen síntomas leves cuando se infectan de COVID”, concluyó el presidente del Colegio de Martilleros de General Pueyrredón, en diálogo con “el Retrato…”

