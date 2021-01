Unos 300 casineros ganaron las calles en defensa del juego en manos del Estado

Agustín Calamante calificó de exitosa la movilización realizada por trabajadores casineros ante el avance del sector privado en el juego de la Provincia. Una nutrida caravana de unas 300 personas marcharon por las calles de la ciudad antes de llegar a las puertas del Casino y regresar ante el Monumento al General San Martín.

El vocero de los manifestantes, recordó que ellos no se encuentran “en el oficialismo de las conducciones gremiales”, y que desde ese sector “se presionó a los trabajadores para que no asistieran a la marcha, hecho que no pudieron concretar”

En este sentido indicó que “unos 300 compañeros se hicieron presentes , y tomaron parte de la movida caminando, en bicis, en motos y también en autos. Tenemos problemas de representación gremial y lo que pedimos es que el Estado reasuma el rol protagónico en materia de juego y reclamamos un convenio colectivo de trabajo que se ajuste a las necesidades de los trabajadores” volvió a remarcar el trabajador de Maestranza de Casinos.

Cabe recordar que entre quienes cumplen funciones en los Casinos, existe una marcada preocupación ante el reciente otorgamiento por parte del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de 7 licencias para el desarrollo y explotación de la actividad de captación de apuestas on line. “El Estado tiene que tener mayor presencia y se ve complejo el porcentaje de participación que tiene en el juego, en tanto el 90% se queda el privado”, cuestionaron.

Calamante fue duro crítico ante los permisos de juegos on line “ya que en cada celular de cada hogar van a encontrar un casino, lo cual obviamente merma la posibilidad que la gente vaya a un establecimiento de juego, en tanto ya no van a sentir la necesidad de concurrir al lugar” que quedó estipulada en la Resolución 795/2020 publicada el 31 de diciembre del 2020 en boletín oficial, mediante la cual, el IPLyC otorga 7 licencias para el desarrollo y explotación de la actividad de captación de apuestas on line, que viola el espíritu del artículo 37 de la Constitución Provincial, cuyo objeto es “el juego en manos del Estado”.