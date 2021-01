Alertan ante potenciales incendios por las altas temperaturas

Debido a las altas temperaturas pronosticadas para este viernes, sábado, domingo y lunes 1 de febrero, el Índice Meteorológico de Incendios prevé que las posibilidades de incendios van de altas a extremas.

En consecuencia, la Municipalidad de General Pueyrredon alerta a la comunidad sobre las medidas de precaución fundamentales para evitar posibles igniciones, las cuales pueden provocarse por causa del elevado calor, sumado a la sequía y jornadas de viento.

Los índices de peligro de incendio ayudan a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control, y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología). Este riesgo se expresa mediante diferentes Clases de Peligro, que asocian un segmento de la escala de peligro a un determinado comportamiento del fuego, y que va de Bajo a Extremo.

Para evitar estas situaciones, Defensa Civil recomienda no realizar quemas de pastizales; no efectuar quemas de restos de poda o residuos; hacer fuego únicamente en lugares permitidos y no olvide apagar esas fogatas; no arrojar colillas de cigarrillos; no tirar basura, vidrios o botellas en terrenos baldíos; mantener el pasto corto, alrededor de su vivienda; el corte ramas de árboles (Raleo) debe hacerse desde el suelo y hasta los 2m; y tener en cuenta que las chispas y pequeñas brasas que emite el fuego.

Asimismo, toda la información sobre el Índice y las recomendaciones están disponibles en la página web del Municipio: http://bit.ly/mgpincendios