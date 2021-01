Usuarios de La Capital Cable reclaman la devolución del porcentaje mal cobrado

Luego de la movilización realizada este miércoles por la agrupación FORJA Mar del Plata-Batán ante “La Capital Cable”, en tanto la empresa no devolvió a los usuarios un porcentaje mal facturado, el presidente de la entidad, Edgardo Díaz, en diálogo con “el Retrato…” adelantó que ya recolectaron alrededor de 150 firmas, las cuales serán presentadas ante el Enacom. “No solamente están incumpliendo en no devolver el 15% mal cobrado sino también mantienen el incremento del 20%”, cuestionó.

“El comienzo del conflicto comenzó a principios del mes de enero cuando las facturas llegaron con un 20% de aumento; por lo que, se iniciaron los reclamos correspondientes a la empresa prestataria del servicio, La Capital Cable, quienes manifestaron en su momento que en febrero se debitaría el 15% mal cobrado”, sostuvo Díaz, presidente de la agrupación FORJA Mar del Plata-Batán.

Sin perjuicio de ello, detalló que cuando comienzan a llegar las facturas correspondientes al mes de febrero, en las mismas no se devolvía a los usuarios el porcentaje mal cobrado de enero y se cobraba también el 20%. “Según el acuerdo firmado con el gobierno, la empresa tenía que aumentar en enero el 5%, pero la factura de enero vino con el 20% porque según ellos habían confeccionado la factura previo al 18 de diciembre –fecha en que se firmó el acuerdo con el gobierno- y no podían volver a hacer la facturación”, describió.

“Dijeron que nos iban a devolver con la factura de febrero el 15% mal cobrado. Era obligación de la empresa devolver ese porcentaje en febrero, pero no lo hizo”, señaló al mismo tiempo que cuestionó que incluso en febrero también se mantuvo el aumento del 20%. “No solamente están incumpliendo en no devolver el 15% mal cobrado sino también mantienen el incremento del 20%”, apuntó.

En función de esa situación, adelantó que “se tomó contacto con el delgado del Enacom en Mar del Plata, quién explicó que se estaba iniciando un sumario a la empresa a nivel local y nacional por violación al decreto 690/20 y a la resolución 1466/20 firmada por el gobierno con las prestatarias” a la vez que aclaró que el cable de Mar del Plata está dividido en dos empresas, Cablevisión y la Capital Cable.

En relación a la movilización realizada este miércoles ante las puertas de la “La Capital Cable”, describió que a través de la misma se buscó dar a conocer la situación irregular que se está suscitando. “Se entregaron casi 300 folletos, se levantaron alrededor de 150 firmas a los efectos de ser presentadas ante el Enacom y se facilitó el número telefónico a la gente para que hagan el reclamo correspondiente”, destacó.

“Estábamos en la vereda juntando firmas. Primero vino la gente de seguridad pidiendo que retiremos un pasacalle que había sido colocado. Luego vino un móvil policial a los efectos de tomar conocimiento sobre lo que estaba sucediendo. Manifestaron estar de acuerdo con la protesta que estábamos realizando y nos dieron el aval para continuar con la misma, porque no se estaba entorpeciendo el paso peatonal”, explicó y añadió que continuarán con las medidas de protesta este jueves.

Por último, Díaz adelantó a “el Retrato…” que una asociación de usuarios de Mar del Plata presentó en los últimos días un recurso ante la justicia. “El Juzgado Civil y Comercial N° 10 interviniente intima a Telecom a devolver el dinero mal cobrado”, resaltó Díaz presidente de la agrupación FORJA Mar del Plata- Batán.