María José Sánchez: “El pliego del transporte es de continuidad y siguen improvisando”

Desde el Frente de Todos aseguraron que, al analizar el pliego propuesto por el intendente Montenegro, quedó en evidencia que no hay nada novedoso: “Es un pliego de continuidad, siguen improvisando y, como siempre, los afectados serán los vecinos y vecinas“, manifestó la concejal María José Sánchez.

En una nueva jornada de debate por el pliego del servicio de transporte público de pasajeros para Mar del Plata y Batán, el bloque de concejales del Frente de Todos cuestionó la falta de planificación ante un servicio que pretende perpetuarse por 25 años: “Esta gestión sigue improvisando, y si vamos por este camino, los problemas van a continuar. El pliego que quieren aprobar, no resuelve los problemas de hoy: de quienes esperan 45 minutos un colectivo, de quienes no tienen un recorrido que llegue a sus barrios, de quienes no tienen una garita donde resguardarse“, describió Sánchez.

“Hoy quedó en evidencia que no hay nada novedoso, que es un pliego de continuidad. Y que tampoco hay un proyecto de ciudad alrededor: no hay estudios de impacto urbano ni ambiental, no hay análisis detallados sobre los usos de suelo en las estaciones terminales. Plantean una licitación de 25 años en donde las obras estructurales recién estarían completas dentro de una década”, agregó la edil del Frente de Todos.

En ese sentido, reflexionó que “se pretende perpetuar el servicio de hoy, con los problemas gravísimos que tiene en la actualidad”.