Eduardo Mayer: El comercio trabaja entre el 30 y el 40% y no se llega a pagar los gastos

Ya finalizando el mes más fuerte de la temporada de verano en Mar del Plata, Eduardo Mayer, tesorero de la UCIP Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” dejó entrever su preocupación por la situación del sector, en tanto adelantó que los números económicos registrados en este último tiempo no fueron los esperados. “Se está trabajando en algunos casos al 30 o 40% y no se puede llegar a pagar los gastos, menos aún las deudas que se han generado en los 9 meses sin facturación”, remarcó.

De esta forma, el representante de la UCIP, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su decepción por el desarrollo de la temporada de verano en Mar del Plata. “Estamos muy por debajo de las expectativas que teníamos. Se pensaba que se podía llegar a un 50% de actividad económica, pero lamentablemente no se han llegado a esos números”, sostuvo y añadió que “las ventas son pocas, los números son bajos y muchas veces no se alcanzar a pagar los gastos”.

LA MALA PUBLICIDAD DE LOS MEDIOS NACIONALES

En relación a la restricción horaria que existe actualmente en la ciudad, expresó que la misma no afectó demasiado al sector. “La mala publicidad que tuvo Mar del Plata en todos los medios nacionales, en tanto se informó que la temporada se iba a cerrar, que había muchos casos de COVID, que la ciudad estaba excedida y demás, fue lo que peor hizo a la actividad comercial”, consideró.

“Había mucha gente que tenía reservas realizadas para vacacionar en Mar del Plata y las canceló, no incrementándose la cantidad de las mismas”, aseguró al mismo tiempo que reconoció que, si bien se percibió que este fin de semana hubo más movimiento en la ciudad, el mismo no se vio reflejado en el número de ventas de los comercios. “Por suerte el clima fue bueno y el turista se volcó en las playas, pero comercialmente no se notó el aumento de ese público”, subrayó.

En ese contexto, señaló que durante estos 9 meses el rubro más afectado fue el turismo, en tanto no ha facturado en la pandemia. “Con esta temporada floja no pueden recuperar lo perdido e incluso se han generado deudas que tampoco se han podido cancelar. Se está trabajando en algunos casos al 30 o 40% y no se puede llegar a pagar los gastos, menos aún las deudas que se han generado en los 9 meses sin facturación”, remarcó.

NO DESCARTA DESPIDOS AL FINAL DE LA TEMPORADA

Por otra parte se refirió al personal avocado al rubro turístico y no descartó que pueda haber una gran cantidad de despidos una vez finalizada la temporada de verano. “Los trabajadores que se han contratado este año han sido muy pocos. No se ha llegado a los niveles de otros años, también con la incertidumbre sobre si se iba a trabajar, o no”, resumió.

“A partir de marzo va a haber muchos comercios que van a cerrar, pensando que vamos a tener que sufrir un invierno similar al del año pasado, aunque si comenzamos con la vacunación por ahí la situación cambia y empieza a haber más movimiento turístico, lo cual ayudará al comercio en general de la ciudad”, expresó.

QUEDÓ UN VACÍO MUY GRANDE AL FALLECER LAMACCHIA

Seguidamente hizo hincapié en situación institucional del gremio, ello teniendo en consideración el reciente fallecimiento de Raúl Lamacchia. “Quedó un vacío muy grande al no estar más él. Después de tantos años de militante en lo empresario realmente Raúl ha generado muchos contactos que nos han ayudado en las necesidades de nuestra institución. Nos hemos reorganizado en función de lo que mandan los estatutos y la Comisión Directiva”, manifestó a la vez que adelantó que se encuentran trabajando ya con las nuevas autoridades.

LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA UCIP

Luego del fallecimiento del Dr. Raúl E. Lamacchia, la UCIP procedió al reemplazo de la vacante conforme lo estipulan los estatutos y normativa vigente en la UCIP, quedando conformada su Junta Ejecutiva de la siguiente manera:

Presidente: Cdor. Juan Blas Taladrid

Vicepresidente 1º: Horacio Jorge Duhalde

Vicepresidente 2º: Fernando José Orengia

Secretario: Nelson Alfredo Siniscalchi

Prosecretario: Alejandro Marcelo Lamacchia

Tesorero: Eduardo Jorge Mayer

Protesorero: Cdor. Miguel Ángel Longhi

Secretario de Actas: Olga Tello de Meneses

Vocales Titulares: Alfonso Vóttola; Omar Armando Monti; Eduardo Alberto Porta; Gustavo Marcelo Ares; Diego Raúl Mulé; Renato Rosello; Carlos Alberto Fadón; Gastón Pedro Viani

Revisores de Cuentas Titulares: Leandro Canicoba; Pedro Casuscelli; Gabriel Sapienza; Sonia De Francisco

Revisores de Cuentas Suplentes: Ignacio Martínez Duhalde; Adrián Caballero; Rosana Leo; Mirtha Caffaro