Rapacioli pateó el tablero…”Yo no voy a renunciar a la presidencia del PJ de Mar del Plata” 

En el marco del comienzo de un año electoral y ante una posible imposición de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista Bonaerense, el principal representante del espacio a nivel local, Juan Manuel Rapacioli, en diálogo con “el Retrato…” advirtió que no renunciara a su cargo de Presidente para ello. “Que hagan lo que tengan que hacer y busquen los mecanismos legales que estén dentro de la Carta Orgánica. Que se juegue ese destino por fuera y tomen la decisión”, subrayó.

“En la teoría las PASO son geniales, pero en la práctica son horribles. Hay mecanismos políticos para eso”, adelantó el presidente del partido Justicialista de Mar del Plata a la vez que consideró que es acertada la decisión del gobierno nacional de suspender las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias previstas para agosto próximo y añadió que “los mecanismos del poder están muy cerrados, en tanto los mismos no están dando participación a futuro”.

En tal sentido, señaló que, teniendo en consideración la situación sanitaria que se encuentra atravesando el país, “hay que atender temas centrales: salud, economía, seguridad, etcétera” y consideró que para que el actual gobernador bonaerense obtenga mayores votos en el senado, “hay que armar mejor para obtener una victoria”.

RAPACIOLI Y LA POTENCIAL ASUNCIÓN DE MÁXIMO KIRCHNER EN EL PJ

Rapacioli se refirió a la eventual designación de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista. “Últimamente surgieron voces que indicaron, sin debate y solo por trascendidos, que había una sugerencia de renuncia de todo el Concejo del Partido y de las autoridades para producir una acefalia y, a partir de ahí, un pronunciamiento de parte de un sector que quiere que Máximo Kirchner sea el presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires”, explicó.

“Ante eso, si eso pasa a nivel provincial, los 135 distritos de la provincia quedan sin autoridad partidaria. No sé sabe el plan, pero lo cierto es que si se descabeza pasa a los otros. Lo único que deben haber planteado es un debate político”, manifestó.

Frente a ello, confesó: “Yo no voy a renunciar. Que hagan lo que tengan que hacer y busquen los mecanismos legales que estén dentro de la carta orgánica. Que se juegue ese destino por fuera y tomen la decisión” y aclaró: “Mi postura es no renunciar a lo que me eligieron mis compañeros y compañeras. De ahí es más es estructural. Se defiende en otro lugar, pero Mar del Plata es resonante, me llegan las inquietudes y yo no me voy a negar a contestar”

“HAY QUE DARLES CHANCES A LOS COMPAÑEROS A PRESENTAR LISTA Y SE VOTA”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre qué sucederá si no se da el debate, respondió: “Si se dan los parámetros, se respetan los tiempos, se terminan los tiempos y dicen que Máximo Kirchner encabeza una lista para el PJ, hasta yo lo estaría meditando. No hay inconveniente. Hay que darle la chance a los compañeros para presentar listas y se vota. Habrá acuerdo de partes”.

“La democracia partidaria es utópica. Que hagan lo que tengan que hacer y dentro de mis utopías las voy a defender porque lo hice toda la vida. El que haga lo contrario pagará las consecuencias”, agregó al mismo tiempo que apuntó: “Siempre hay que tener un ojo mirando la historia. La historia dirá que hubo un quiebre institucional y que no se respetó la voluntad de afiliados. Una intervención dentro del peronismo no es un dato menor y acá tenemos compromisos electorales que cumplir”.

Por último, descartó la posibilidad que pueda desaparecer el peronismo en estos tiempos. “El kirchnerismo es peronismo. Yo he defendido 12 años y estoy dentro del proyecto nacional. No desaparecerá sino que se fortalecerá y cuánto más es atacado, más se fortalece”, sostuvo Rapacioli en conversación con “el Retrato…”

