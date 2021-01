Matías Pérez Manghi y su libro “Anti peronista es tu culpa” en el PJ

El Contador Público y empresario Matías Pérez Manghi presentará el próximo jueves 28 de enero, en la sede del Partido Justicialista, ubicada en Italia 1933, a las 19 horas, su libro su libro “Anti peronista es tu culpa”. El aforo es limitado.

En su libro Pérez Manghi propone un riguroso análisis histórico y económico de lo acontecido en nuestro país con el fin de que dejemos de repetir errores pasados para lanzarnos de lleno al crecimiento que la Argentina y los argentinos nos merecemos. Por medio de un estilo “políticamente incorrecto”, el autor expone sus opiniones sobre las principales corrientes políticas y económicas del siglo XX y nos urge a transitar un nuevo camino basado en la heterodoxia y la tercera posición.

En un pasaje de la obra expresa: “Amo a la Argentina. Es el país que me hizo hombre, que me dio mi familia, que me dio mis amigos, que me hizo amar el fútbol, que me dio a mi mujer y a mis hijos. Jamás lo voy a abandonar, jamás lo pensé y jamás voy a cambiar esta opinión. ¿Y por qué? Porque es el mejor país del mundo. Y de ahí viene mi convicción de que tenemos todo para ser felices.”