La Provincia ratificó el plan de regresar a las clases presenciales en Marzo

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ratificó este domingo y el plan del Gobierno provincial del retorno a las clases presenciales en marzo, con tandas parciales de alumnos y en combinación con el sistema remoto, a través de Internet.

Además, el funcionario defendió la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, indicó que los docentes y no docentes mayores de 60 años o con comorbilidades podrán inocularse en breve y criticó a los que “se la pasan poniendo palos en la rueda”.

Bianco dijo por Radio 10 que “estamos trabajando con un protocolo que tenemos aprobado desde el año pasado” y reiteró que “nuestro plan este año es arrancar con la mayor presencialidad posible” de alumnos en las escuelas bonaerenses.

Tras remarcar que en 2020 “continuaron las clases todo el año, aunque con otra metodología por la pandemia”, sostuvo que “ahora tenemos mayores certezas y se puede volver con los cuidados como el distanciamiento, el uso del barbijo y una buena aireación” en las aulas.

Aclaró que todos los días entonces se desarrollarían las clases por Internet.También dijo que el proyecto condice con experiencias de otros países: “Hemos revisado la experiencia internacional y hay casos en los que 15 chicos van una semana y luego va el resto la otra semana, mientras siguen las clases a distancia permanentemente”.

“Estamos terminando de definir y en estos días haremos el anuncio del protocolo para la vuelta a clases”, sostuvo Bianco, quien advirtió que “no hay que enloquecerse porque falta más de un mes para la vuelta clases presenciales y lo peor sería volver sin los cuidados necesarios y que haya contagios masivos”.

“Nuestro objetivo es volver rápidamente a la presencialidad en marzo”, amplió.

El funcionario sostuvo también que “no sirven los anuncios de marketing sin precisiones” y fustigó a “los sectores que se la pasan poniendo palos en la rueda”.

“Primero criticaron la vacuna, decían que servía y ahora dicen que no alcanzan”, señaló, y dijo que “todo lo que hagamos dirán que está mal”.

“Nuestro objetivo es que vuelvan a las clases presenciales. La presencialidad es irremplazable. Pero en medio de la pandemia hay que buscar métodos alternativos, hay que esperar el mejor momento para volver”, insistió.

Agregó que “los docentes y trabajadores no docentes mayores de 60 años o con algún tipo de comorbilidad se podrán vacunar con la próxima tanda de vacunas”.

Bianco aseveró además que “la batalla de los antivacunas fracasó. Entraron a decir que la vacuna no servía, que era insegura, pero se demostró que es una de las vacunas más seguras de la historia”.

“En el calendario de vacunación se inoculan vacunas con una eficacia del 55 al 60% y nadie se queja. Y esta vacuna tiene una eficacia del 94% con la segunda dosis; es una vacuna excelente”, completó.