Después de 5 años el lunes retorna el tren a Pinamar luego de un trasbordo en Guido

El 25 de enero se restablece el servicio que une las estaciones General Guido con Divisadero de Pinamar. Así lo anunciaron en un acto desarrollado en la estación próxima a la ciudad balnearia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el ministro de Transporte, Mario Meoni, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci.

El tren partirá desde General Guido a las 10:20 todos los días y retornará desde Divisadero a las 13:05. El transporte ferroviario contará con una parada intermedia en General Madariaga a las 12:10 en sentido a la Costa Atlántica y a las 13:40 en sentido contrario.

Para el tramo comprendido entre Plaza Constitución y Divisadero, los pasajes tendrán un costo de $570. La formación cuenta con 170 asientos disponibles y los boletos pueden adquirirse desde la página www.argentina.gob.ar/trenes, con un 10% de descuento, o en las boleterías.

Los pasajeros y pasajeras que quieran viajar desde la capital porteña deberán tomar el tren que parte desde Constitución a las 6:22 y hacer trasbordo en Guido.

En el acto, el gobernador Axel Kiciloff destacó: “Es una excelente decisión del Presidente, acá tenemos un ferrocarril que sirve para la temporada, para que aquí haya más turismo y sea más cómodo acceder a nuestras riquezas turísticas”. “Después, todo el año, cuando quedan quienes mantienen esto vivo más allá del turismo y necesitan alternativas, es necesario que el ferrocarril les abarate el transporte para tener otras actividades”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sostuvo: “Y un día volvió el tren a Guido, Madariaga y Divisadero para que también conecte con Pinamar y Gesell en la temporada. Nuestra patria nació a la vera del ferrocarril, el tren nos une en las venas y arterias de nuestra Patria. En este tiempo difícil tenemos que estar unidos, sobre todo quienes sentimos que es tiempo de que cada vena y arteria tenga sangre para fluir. Es tiempo de crecer con inversión pública y trabajo genuino, y esto es parte de ese crecimiento que necesita la Argentina.”

En tanto el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, enfatizó: “Hay una mirada del Presidente de que tengamos recursos para recuperar la infraestructura ferroviaria. Llevamos un año de gestión y hemos licitado más de 70 millones de pesos y ejecutado obras como estas con una inversión de 300 millones de pesos, que era imprescindible para conectar Pinamar con Buenos Aires, y que le da oportunidad a mucha gente”.

Para finalizar el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, indicó: “El esfuerzo y trabajo que han llevado adelante cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la línea Roca ha hecho posible que ese sueño que tenían los vecinos y vecinas de la región hoy se haya concretado con esta marcha blanca del tren desde Guido a Divisadero”.

“Me llena de orgullo que seamos parte de este compromiso que asumió el Presidente de la Nación, de este esfuerzo que estamos haciendo cada uno de los 23 mil trabajadores y trabajadoras ferroviarias. No me gusta hablar de lo anterior porque me hago cargo de lo que recibo y gestiono a partir de ahí, pero la verdad es que hubo una decisión de que esta vía no sirviera más, que en esta vía no corra más el tren y nosotros lo revertimos”.

Del acto también participaron el ministro de la Producción de la Provincia, Augusto Costa, el subsecretario de Transporte, Alejo Supply, el intendente de General Guido, Carlos Rocha, el de General Madariaga, Esteban Santoro, el jefe comunal de Pinamar, Martín Yezza y de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

Antecedentes

Cabe recordar que el tren que unía Plaza Constitución con Divisadero de Pinamar fue interrumpido en agosto de 2015. La gestión anterior de Trenes Argentinos nunca restableció el servicio y los 100 kilómetros que van desde la bifurcación de General Guido y la terminal en el ingreso al partido de Pinamar quedaron en un estado de total abandono.

Los años sin servicio dejaron zonas de vías cubiertas por malezas y tierra, alambrados privados que ocupaban el tendido e impedían el paso, estaciones desmanteladas y alcantarillas, zanjas y canaletas en mal estado. Por ello, se hizo necesario un cronograma de tareas que permitió reponer los estándares de calidad del sistema.

Datos e historia



El tendido ferroviario comparte 245 kilómetros de vías con el ramal a Mar del Plata, desde Plaza Constitución hasta General Guido, donde se bifurca.

Hay 100 kilómetros entre General Guido y Divisadero. Las estaciones intermedias son: Santo Domingo, Segurola, Monsalvo, Invernadas y General Madariaga.

Hasta el año 2011 el servicio funcionó en forma diaria y lo prestaba Ferrobaires, la empresa que operaba trenes de larga distancia en la provincia de Buenos Aires.

El 17 de julio de 2015, Ferrobaires tomó la decisión del retorno del servicio en forma semanal. Pero en agosto de ese mismo año el corredor a Mar del Plata se vio interrumpido por la crecida del río Salado y el tren nunca volvió a hacer ese recorrido.