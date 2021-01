Preocupación de los Defensores del Pueblo por el incremento en las facturas de ARM 

Ante reiteradas manifestaciones de preocupación por parte de vecinos de General Pueyrredón, llegadas a la Defensoría del Pueblo, acerca de la facturación de la Tasa de Servicios Urbanos, (TSU) y la Contribución por Salud Educación y Desarrollo Infantil los Defensores Fernando Rizzi, Luis Salomón y Daniel Barragán se reunieron con el Administrador de la Agencia de Recaudación Municipal Sebastián Iglesias y el Director General de la misma Gustavo Enciso.

Los reclamos estuvieron relacionados con las dudas sobre el monto de los incrementos en la TSU que fueron votados por el bloque oficialista del Honorable Concejo Deliberante. Tales aumentos se establecieron en el 24% pero numerosos vecinos nos han planteado la llegada de facturaciones superiores a ese porcentaje. Las autoridades de ARM han afirmado que esos incrementos superiores están vinculados al cruce de información con ARBA de las 430000 cuentas y la modificación en algunos casos de los metros construidos.

Otro reclamo recurrente se basa en la duda de contribuyentes acerca de la posibilidad de incrementos durante el transcurso del año como sucedió en 2020.

En tal sentido las autoridades de ARM informaron que no habrá modificaciones durante 2021 en el monto de las cuotas y nos aclararon que en las facturaciones no se usa ya la palabra “cuota” habiéndose reemplazado esta por “anticipo” por entender que la TSU es anualizada, aclarando que cada anticipo tiene efecto cancelatorio y que no significa que en el futuro ese anticipo se reajuste.

En cuanto al descuento del 12% de descuento por ”adelanto de anticipo 2021” fuimos informados de que el descuento del 12% se realiza sobre el monto del total anualizado descontado el valor del primer anticipo y que se agregaría un 5%, sumando un total del 17% en caso de que hasta el mes de septiembre de 2020 no hubiese mora en los pagos.

También se les informó a los defensores que la Contribución por Salud, Educación y Desarrollo Infantil no tiene descuento por pago adelantado.

Solicitamos al administrador de ARM que estas informaciones sean publicitadas para que sean de público conocimiento para los vecinos de general Pueyrredón.

Desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón informamos que para cualquier reclamo ARM dispone del whatsapp 2235423899 y que está a disposición [email protected] para colaborar en resolver cualquier problemática que se pudiera presentar.