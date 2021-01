Ediles del “Frente…” se disculparon y obreros de Sitos satisfechos con el Presupuesto

Daniel Díaz, titular del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias expresó ante “el Retrato…”su satisfacción por “el pedido de disculpas de la concejal Lagos y de los integrantes del Frente de Todos luego de algunas declaraciones que trataban de deficiente el accionar de la empresa”. Lo hizo en el marco del debate del Concejo Deliberante, hacia donde se movilizaron y expresaron su sentir desde la calle al sonar de redoblantes y bombas de estruendo.

En este sentido afirmó que “los concejales dijeron que no era en contra de los trabajadores pero que vieron que había problemas de agua y el error fue decir que la empresa era deficiente. Nos sentimos tocados y salimos a expresar que no es así”, acotando que “Tenemos una trayectoria de más de 30 años y una empresa deficiente no tiene casi el 100 por 100 de agua y cloaca en toda la ciudad. Ni un emisario submarino que es ejemplo ni una planta depuradora de agua. Una empresa deficiente no tiene nada de eso. Nosotros tenemos obras pluviales que no tienen otras empresas en el país. Si quisieron jugar a la política se equivocaron al meterse con una empresa que es un orgullo para los marplatenses”.

Respecto al descuento que se les realizará a aquellos usuarios que no hayan tendido servicio de agua, afirmó que “Nosotros estamos para brindar un servicio esencial y vital y en lugares donde no podemos llegar es justo, que no abonen por un servicio que no tienen, pero no de la manera en que se había propuesto primero que era que el que no tuviera agua no pagará. Ahora cambió y primero hay que pagar y hacer el reclamo. Si es justificado, está bien” dijo Díaz al referirse al artículo que se impuso en la aprobación del Presupuesto de Obras Sanitarias y subrayó sobre su implementación que “todavía no está reglamentado ese artículo.”.

Finalmente se mostró conforme con el aumento del 28 % alcanzado en el Presupuesto de OSSE. “Es tal como lo pedimos. Ahora volvemos a la paz. Era imposible continuar sin presupuesto”, indicando que “por protocolo nos quedamos en la puerta y no pudimos entrar al Recinto Deliberativo. Agradezco a los compañeros la respuesta a la convocatoria y a todos los que no pudieron venir para no rescindir el servicio. Hoy priorizamos que el elemento que repartimos es vital” para por ultimo destacar “la retractación de los ediles del Frente de Todos , ya que esas declaraciones que nos había molestado y mucho”