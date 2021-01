Volponi quiere saber cuantos chicos se quedaron sin escuela

A raíz de diversas informaciones de prensa que dieron cuenta del cierre de establecimientos educativos de gestión privada, durante la vigencia de la cuarentena, el concejal del PRO Guillermo Volponi recogió la inquietud de cientos de familias que, con incertidumbre, no saben qué sucederá con la educación de sus hijos en el inicio del presente ciclo lectivo.

Durante todo el año pasado se fueron conociendo -tanto por la prensa como por las familias que empezaron a compartirlo como inquietud- más de una decena de colegios de distintos niveles que cerraron definitivamente en Mar del Plata, ya sea por no poder afrontar los costos como por la pérdida de ingresos a causa de la alta morosidad en el pago de las cuotas.

“Por estas horas hemos presentado un pedido de informes, para que se esclarezca desde el Consejo Escolar la situación de las escuelas de Mar del Plata. Vemos con preocupación que se acerca el inicio de las clases y hay muchas cosas que todavía no se conocen, como por ejemplo los establecimientos que debieron cerrar sus puertas, víctimas económicas de la pandemia”, empezó diciendo el concejal.

Y agregó: “nos preocupa mucho qué va a ocurrir con los alumnos de esos establecimientos, entendiendo que la educación es un derecho humano, consagrado tanto por la Organización de Naciones Unidas a través de la declaración de los Derechos del Niño como en nuestra Constitución Nacional”.

En tal sentido, el pedido de informes presentado por el concejal del bloque de Vamos Juntos requiere del Consejo Escolar -organismo de articulación de las políticas educativas de la Provincia de Buenos Aires- y de la Inspectora en Jefe Regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) Carolina Di Alessio, que se de respuesta a: cuál es la cantidad de escuelas privadas en General Pueyrredón que hayan cerrado o se encuentren en riesgo de cerrar sus puertas; la cantidad de estudiantes en la matrícula de cada colegio que han quedado fuera de los mismos; cantidad de docentes y no docentes afectados a dichos establecimientos; y -fundamentalmente- si las escuelas públicas de los distintos niveles ubicados en Mar del Plata y Batán tienen plazas suficientes para la reubicación de niños, niñas y adolescentes que quedaron fuera de los jardines o colegios cerrados.

El concejal Volponi expresó su preocupación por la situación y dijo que “es fundamental poner a la Educación en el centro de la escena. Necesitamos que los chicos y las chicas puedan acceder a la escuela, donde obtendrán los conocimientos para aspirar a desarrollarse, en el futuro. Sin escuelas no hay educación y sin educación no hay futuro”, sentenció.