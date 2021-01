SITOS en estado de alerta y movilización ante “campaña de desprestigio”

Trabajadores de SITOS se declararon en estado de alerta y movilización ante lo que consideran “una campaña de desprestigio contra Obras Sanitarias”. Lo hicieron luego que la edil del Frente para la Victoria, Verónica Lagos afirmara que “OSSE es una empresa deficiente”, a lo que le sumaron la iniciativa “del concejal Horacio Taccone (AM) impulsara la iniciativa de que “no se pague el trimestre por un día sin agua”. Este jueves se movilizarán ante el Concejo Deliberante donde se tratará el tema del Presupuesto de esa empresa.

Daniel Díaz, titular del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias en diálogo con “el Retrato…” enfatizó que “hablo en representación de los trabajadores Sanitarias y realmente hay un malestar terrible entre compañeros y compañeras de Obras Sanitarias luego que la concejal Lagos dijera que la empresa es deficiente”

En este sentido defendió a los obreros de SITOS por entender que “han puesto el pecho y la salud todos los sanitaristas. Hemos trabajado en toda la pandemia y lo he repetido muchas veces, aún cuando muchos entes estaban cerrados” ejemplificando el casi del “Registro de conducir, que sigue cerrado. Hoy nosotros tenemos casi el 90 por ciento de la gente trabajando. Los únicos que están afuera del servicio, son los mayores o los de enfermedades preexistentes”.

“Por lo que están diciendo y haciendo, alguien querría privatizarla”

Descartó que estas críticas hacia OSSE se deba “a que quieran privatizarla, ya que esa edil representa al peronismo, muy lejano a cualquier hecho de esa naturaleza; pero todo lo que están diciendo y haciendo, es como para creer eso…”

“Decirle eso al vecino, que se le está cobrando mal, crearle dudas. Que otro concejal diga que no se pague el trimestre por un día sin agua…no se entiende. En cualquier lugar del mundo los accionistas están para cuidar a la empresa. Van cambiando los accionistas pero los dueños son los marplatenses y batanenses que son los que pagan” subrayó más adelante.

Recordó el dirigente sindical, qua su vez representa al sector obreros en el Directorio de OSSE recordó que “nuestra empresa está entre las número uno del país. Cómo pueden decir que tiene problemas de servicio deficiente. Puede ser que no hayamos tenido todo el personal, pero no hay que olvidarse que estamos en una pandemia. Pero de ahí a decir que es deficiente hay un abismo”.

Al referirse a los cortes de zona sur afirmó que “puede ser que sean un poco el disparador de esto, pero los mismos vienen desde hace décadas…y nunca se dejó de trabajar para subsanar el tema”

“El Frente de Todos tendría que estar trabajando para traer fondos”

– Se les había prometido que con la obra de Tucumán iba a estar solucionado esa cuestión…

– Lo de Almafuerte no llega hasta allá Vértiz. Allá hay que hacer pozos nuevos o Plan Maestro que estaba pensado pero se necesitan fondos. El Frente de Todos tendría que estar trabajando en eso y trayendo los fondos para que esos marplatenses puedan tener agua el verano que viene. Porque OSSE está haciendo todo lo posible por solucionar a la brevedad. Hay piedras, no es tan fácil conseguir el agua desde ahí. Hay que hacer un acueducto central y si no es con fondos de nación o provincia no se pueden afrontar.

-Se está cuestionando el presupuesto de Obras Sanitarias. Da la sensación que es algo que le quieren endilgar al intendente…

– Hoy está metido lo numérico y lo político. Si los accionistas dicen que el año pasado se cobró mal, lo votaron ellos. Lo tendrían que haber revisado. La crítica está pasa eso. El plantel técnico de Obras Sanitarias fue tres veces a explicarles. Ahora estamos con el 85 por ciento de todas las cuentas que no van a superar el 26 por ciento. El índice del que más tiene va a llegar un poco más. Pero es un 15 por ciento. No hay que sembrar la duda a los vecinos. Quiero salir a decir que quienes lo afirman se están equivocando. Es algo descabellado”.

“Hay algunos concejales que juegan a desgastar al intendente”

Por último hizo saber que este jueves “vamos al Concejo a visibilizar los trabajadores que estuvimos toda la pandemia. Están equivocados en juzgar a una empresa que es número uno”, acotando que no está en la idea de ellos realizar algún paro o suspender el servicio. “Nunca los suspendimos y estuvieron siempre. Pero queremos que se escuche la voz de los trabajadores. Hemos tenido reuniones con concejales, pero más allá de la política tenemos que cuidar nuestra empresa. Hay algunos concejales que juegan a desgastar al intendente, pero les aclara que mas allá del color político del Jefe Comunal de turno, nosotros siempre hemos defendido la empresa y lo seguiremos haciendo”