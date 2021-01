Hoteleros piden ampliación horaria a Kicillof

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata solicitó al Gobernador Axel Kicillof , evaluar la ampliación del horario para las distintas realidades de una oferta gastronómica que propone alternativas que hacen de Mar del Plata la ciudad emblemática del turismo nacional.

En la nota enviada al mandatario provincial señalan textualmente:

Necesitamos que los potenciales visitantes puedan disfrutar la temporada sin limitaciones horarias.

Sabiendo que la temporada llegaría en un contexto complejo, con cuidados, protocolos y consultas de nuestros visitantes, logramos en las aperturas graduales mostrar de manera contundente que nuestra actividad no contribuye al contagio.

Seguimos convencidos que deben imponerse controles y penas severas donde no existe el cuidado y hay riesgo de convertirse en un foco de contagios exponencial.

A la espera de su resolución favorable que nos permita que la ciudad reciba y atienda a sus turistas como lo merecen.