Lauría proyecto para microcréditos para clubes de barrio

El concejal de juntos por el cambio Nicolas Lauria presentó un proyecto para el otorgamiento de microcréditos de hasta 400. 000 pesos para el mejoramiento de infraestructura edilicia de los clubes deportivos de General Pueyrredon.

Lauria manifestó ” esto es de gran ayuda para los clubes y villas deportivas que no puedan acceder a un crédito bancario y tampoco puedan acceder a subsidios”

Los microcréditos no tendrán ningún tipo de interés, tendrán de 6 a 18 meses para devolverlo contando con 3 meses de gracia para pagar la primera cuota.

Por último el Concejal aclaró “esto no solamente es una ayuda para los clubes sino que es una herramienta de generación de empleo tanto directa como indirectamente que beneficiará el sector de la construcción en la ciudad”