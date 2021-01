El Gobierno Nacional anticipará fondos a San Juan para la construcción de viviendas

La recorrida por la provincia

El presidente Alberto Fernández cambió su agenda de actividades para visitar las zonas de San Juan sacudidas anoche por un fuerte sismo y anunció queAntes de llegar a La Rioja para encabezar una programada reunión del gabinete federal, el jefe del Estado decidió hacer una recorrida por las zonas afectadas en San Juan por un violento movimiento telúrico que causó daños materiales en el interior de la provincia y dejó algunos heridos leves.En un contacto con la prensa,, al advertir que su “única obligación” como mandatario es estar “al lado” de los que sufren.El Presidente adelantó en ese contexto queAdemás, se firmará un convenios, según se consignó desde Presidencia.

El mandatario arribó pasadas las 14 al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. Enseguida tomó contacto con varias familias del asentamiento Pellegrini, ubicado en el departamento de Rivadavia, que padecieron por el derrumbe de sus viviendas.

En una conferencia de prensa que brindó junto al gobernador Sergio Uñac, el jefe de Estado sostuvo que su presencia no significaba nada “excepcional” porque se trata de “lo que debe hacer un presidente de los argentinos”.

“Si sé que en San Juan, por imperio de un terremoto, hay una sanjuanino que está sufriendo, sé que hay una argentino que sufre, y mi única obligación es estar al lado”, enfatizó el mandatario.

El Presidente conversó con algunos de los damnificados por el movimiento sísmico.

“Eso no es firmar un decreto que transfiera fondos, sino mirar a los ojos a Romina, a quien ayer en Rivadavia se le cayó la casa encima y se salvó de milagro, y decirle ‘Quedate tranquila que te vamos a ayudar a que tengas tu casa'”, sostuvo.

“No es una promesa de quien gobierna, sino el compromiso ético de quien abraza la política con la convicción de que lo hace para servir a los otros, estar al lado de los que lo necesitan, ser la voz de los que no tienen voz y estar al lado de los desamparados”, remarcó.

Tras advertir que Argentina es “muy desigual” tanto “geográfica como social territorialmente”, el mandatario ratificó su “deber” de cumplir con la premisa “primero los últimos”.

Por eso se comprometió a “trabajar rápidamente para sacar” a los sanjuaninos del “martirio que pasaron ayer y que están pasando hoy”.

Asimismo, Fernández pidió a los sanjuaninos que “se sientan orgullosos” porque el sismo registrado en la madrugada no dejó víctimas fatales, a diferencia de lo que ocurrió con los terremotos de los años 1944 y 1977, algo que el mandatario atribuyó a que San Juan “aprendió y construyó una provincia antisísmica”.

“En medio de tanto dolor, tienen que tener la enorme alegría de que, con el correr de los años, fueron estrictos y pusieron las normas de construcción que correspondían”, destacó.

Por su parte, Uñac le agradeció a Fernández por el “gran gesto” que tuvo al viajar “inmediatamente” a la provincia para mostrar el acompañamiento del Gobierno nacional.

“Han estado pendientes, primero, de lo que nos había pasado, pero también de la ayuda para cada uno de los sanjuaninos que no la han pasado bien y que, a partir de la firma de este convenio, van a poder cambiar su sentido de bienestar”, remarcó el mandatario provincial

El mandatario viajó con el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi, para interiorizarse del sismo de 6.4 grados que tuvo como epicentro la localidad de Media Agua, a 45 kilómetros al suroeste de San Juan, con réplicas de entre 3.9 y 2.5 grados de magnitud en distintos puntos de la provincia.

Esas réplicas también alcanzaron a Jujuy, Salta y La Rioja, según informó el Instituto Nacional de Previsión Sísmica (Inpres).

Capitales Alternas

La agenda del jefe de Estado proseguía en Chilecito, con una reunión del Gabinete Federal.

El miércoles, el Presidente se reunirá en esa misma ciudad, una de las Capitales Alternas de Argentina, con los 10 gobernadores del denominado Norte Grande (NG).

La primera reunión del gabinete federal tuvo lugar el 21 de diciembre pasado en la ciudad fueguina de Río Grande, como parte del proyecto de Capitales Alternas impulsado por el Presidente y aprobado por el Congreso del 11 de noviembre del año pasado.