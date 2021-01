Luis Barrionuevo: “La gente aún tiene pánico y eso hizo de la temporada un fracaso”

“No sé lo que viene porque ésto es una caja de pandora. Con más infectados y muertes tuvimos que abrir todo porque si no nos moríamos de hambre en Argentina. Hubo y sigue habiendo mala información desde el Estado y los medios. La gente aún tiene pánico y es lo que ha hecho que la temporada sea un fracaso”, afirmó el secretario General de Uthgra a nivel nacional José Luis Barrionuevo al recibir el reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata que declaró de interés la aplicación de los conceptos de hotelería sustentable del Hotel Uthgra Sasso a través de la Comisión de Medio Ambiente presidida por la concejal de la UCR Cristina Coria, en acompañamiento de la concejal Mercedes Morro, el cual consideró “una motivación más para seguir trabajando ya que año tras año logramos superarnos y estar al lado de lo que necesita el medioambiente en este momento, en una ciudad que es la caja de resonancia del turismo nacional. Nos motiva más allá de los momentos difíciles que vivimos”.

Convencido que Mar del Plata “necesita más inversión, que los capitales dejen de irse a Miami o Punta del Este y los incentivemos y mejoremos. Hay que tratar desde el HCD motivar más la llega a esta ciudad, que está a 400 km de millones de habitantes y en una provincia donde habitan 14 millones más, que tienen que venir para acá para que haya más fuentes de trabajo”.

A la hora de analizar la realidad del “gremio más afectado en todo el mundo”, destacó este trabajo de “gente capacitada y preparada que contratamos y nos capacitó a todos los que trabajan en nuestros hoteles y que nos han posibilitado mejorar en muchas cuestiones: hemos eliminado en un 80 por ciento los residuos, más los ahorros en agua, en luz y la mejora del conocimiento de nuestro personal. Fue una gran inversión que hicimos pero entendemos que el trabajador tiene que estar capacitado y este hotel Sasso es la cuna de todo lo que se hizo”.

“El protocolo que tenemos es a rajatabla, lo hicimos con todo el riesgo que conlleva. Sin embargo de los 105 hoteles sindicales de la ciudad, solo abrieron 5/6, la mitad son los nuestros. Todos cerraron por el miedo. Hoy estamos padeciendo ese miedo, trabajando con un 30%. Por eso los countries, las casas de fin de semana explotaron a precios exorbitantes mientras los hoteles estamos vacíos”, indicó.

Sobre el conflicto con el sector empresarial por el cual hoy UTHGRA Mar del Plata realizó una gran marcha acompañados por la CGT y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, afirmó que la colaboración “tiene que ser recíproca. Nosotros necesitamos empresarios y capitales, para eso capacitamos y preparamos al trabajador. La primera reunión del sector con el Presidente, hace meses, la logré yo con Wado de Pedro tras 48 horas de negociación. Desde ahí los empresarios se pudieron manejar con distintos ministros para conseguir el ATP, subsidios sin retorno, etc. Hemos ayudado para ver cómo subsistían las empresas y que no desaparezcan los lugares para los trabajadores. Sin embargo, cuando esto termine, de 48 mil empresas quedarán 25/27 mil. Perdimos en abril 60 mil trabajadores, en un mes”.

“Hoy también –continuó- las empresas tienen que reconocer que debe existir la paritaria, no somos parias. Y el plus de temporada lo tienen que reconocer y sino seguiremos peleando. Tienen que ser respetuosos. Cuando están mal mi teléfono suena a toda hora para ayudarlos. No pedimos nada que no sepamos que nos pueden dar, quédense tranquilos. Fuimos respetuosos con aquellos que no pudieron seguir, no los perseguimos, entonces ellos tienen que respetarnos a nosotros. Nos duele tener que movilizarnos, queremos pelear por más trabajo, todos juntos. Porque así como crecimos nosotros crecieron ellos”.

Por último, recordó que toda la ayuda que el gremio brindó en cuanto a alimentos y otras cuestiones a sus afiliados, “salió de Uthgra. Tenemos 1600 trabajadores a los que les pagamos todos los meses con ahorros, porque solo recaudamos un 30%. Y hasta llegamos a vender un edificio para poder pagar a los trabajadores. Todo este esfuerzo que hemos hecho, ellos también lo tienen que considerar. Queremos que sean fuertes, que tengan capitales”