Fernanda Gago debuta como DT en Aldosivi

Fernando Gago fue confirmado como nuevo director técnico de Aldosivi y en Mar del Plata iniciará su camino del otro lado de la línea de cal.

El surgido de Boca, ex-Real Madrid y de último paso por Vélez, estará acompañado por Federico Insúa, el Pocho, desde el rol de ayudante de campo. Como colaboradores, además, estarán Diego Cogliandro, Gustavo Gallego y Gastón Maddoni, mientras que Roberto Luzzi será el preparador físico.

Por lo que fue su estilo como futbolista, de Gago -muy cercano a Gabriel Heinze en los últimos tiempos- se espera un fútbol ofensivo y de buen trato de pelota. Claro que deberá adaptarse a las condiciones del Tiburón y habrá que esperar por cómo pueda reforzarse.

Sin embargo, en una entrevista con Marca de 2018, reconoció que -con un estilo diferente- Mourinho fue el que lo “marcó más fuerte” a pesar de que con él perdió su lugar en Real Madrid. “Me enseñó mucho por su personalidad y forma de trabajar, manejaba muy bien los grupos, es un ganador”, resaltó.

Por otra parte, en cuanto al gusto, se identificó con Luis Enrique, a quien tuvo en su paso por Roma.”Creo que ha sido el mejor, me hizo entender el juego y ver cosas que no veía antes, en los entrenamientos, partidos… me llenó de conceptos futbolísticos”, indicó. Un tal Lionel Messi coincidió en una entrevista reciente.