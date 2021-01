Magiar: La Provincia de Buenos Aires con Mar del Plata tiene un pesimismo total”

Gregorio “Goyo Magiar” es la cara del Mirador del Cabo, en Cabo Corrientes. En diálogo con “el Retrato…” dijo que “Esta alerta que recibió el mundo por el Covid hace que todo parezca más pesimista. Yo estoy un poco en desacuerdo con el pesimismo.”

El pesimismo aparece como una constante: “Veo pesimismo. Yo creo que lo que está pasando es lo que sabemos. Todos saben cómo se tienen que cuidar pero hay ejemplos de otras provincias que no tienen tanto problema. La Provincia de Buenos Aires con Mar del Plata tiene un pesimismo total”

Una especie de animosidad, dice: ” Está todo muy feo…Va a ser duro este invierno. Esto se revierte con medidas precautorias pero no siendo tan obsecuente con la realidad. Uno sabe que se tiene que cuidar. Pero si todo el tiempo se lo martilla y se lo martilla con controles no sé si es bueno. Uno mira Bahía Varese que tiene un caudal de público histórico de gente, tráfico cortado, vallas…medianamente está bien pero la gente ve todo este pesimismo y se escapa”.

Afirma que “En las playas del sur que no hay tanto control está atestado. Ahí está el turismo, pero los 43 kilómetros son contagiosos. No veo la diferencia teniendo en cuenta que en Mar del Plata lo que viene es terrible. Y agregarle el tiempo. No sabemos qué pensar. Hay que seguir pagando impuestos, cánones”…

Consultado acerca de si la noche se salió de margen, dijo: “Yo creo que la culpa es generalizada y arranca con los padres. Es cultural. Si uno les explica a los chicos…estuvieron 7 meses encerrados. Pero no es el empresario el culpable. En las playas del sur se abandonaron las fiestas de todos los años pero los hicieron en playas distintas. Y los empresarios perdieron. Nuestra juventud lamentablemente está cansada, agobiada y salen.”

Respecto a si se pueden tomar otras medidas desde la intendencia fue contundente: “Creo que más de lo que hace no se puede. Es un problema provincial y cuando no están de acuerdo con nuestro Ejecutivo se complica. Mar del Plata es una sección importante y esto es mezcla de lo que pasa y lo que se viene en un año electoral. Hay que ser más optimista con la gente. Si viene y no tiene adónde ir como hacen. En mi lugar pueden comer 500 personas y comen 120. Las fiestas albergaban 300 personas. Este año 80. Si se le agrega el pesimista sembrado… En Córdoba no pasa. Hay teatro y no hay desbordes”

El cepo no es todo el problema: “La gestión de control se hace con gestión. Si se cerraba la Bahía a las 11 era preferible que lo clausuraran. La una es aceptable. Nos perjudica porque la gente sale con miedo. Por ahí cierran por ahí no. Cualquier negocio para habilitar cuesta mucha plata. Y hay que tener en cuenta que si no se trabaja no se paga. Creo que las restricciones y como se trata de controlar con vallas y carteles es innecesario. Fuera del microcentro se trabaja con menos control y mejor. No veo esas medidas como positivas no como se ayudará. Muchos pueden desaparecer, es más ya hay varios que están desapareciendo. Y van a ser más. Esto dura hasta octubre, noviembr e. Yo tenía 22 empleados. Ahora todos los días hablo para sacar uno, sacar otro.”