Prisma presenta su tributo a Pink Floyd

Consagrados como la mejor banda latinoamericana en recrear a la perfección la esencia del grupo británico y con seis giras nacionales en su haber, PRISMA presentará su “Experiencia Pink Floyd” en el mítico escenario de GAP, ahora en formato teatro (Av Constitución 5780) este 22 de enero.

La situación de pandemia obligó a la industria musical a recrearse para seguir garantizando esa “experiencia usuario” que el espectador espera descubrir al concurrir a un evento. Pero más allá de este tiempo en particular por el que atraviesa el mundo entero, si hubo una banda en la historia del rock que fue pionera en generar un efecto rupturista, fue sin dudas Pink Floyd, que logró hacer de cada presentación en vivo o videoclip, una atracción sin igual.

Siguiendo ese espíritu creativo, este verano PRISMA regresa a los escenarios para interpretar como sólo ellos saben hacerlo, todos los clásicos de discos como The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here, Animals, The Division Bell, entre mucho otros. Y como sucede en sus shows, cada momento estará acompañado de una sorprendente puesta en escena de luces, videos y efectos especiales que transportarán al espectador a los increíbles conciertos que Pink Floyd realizó a través de su extensa trayectoria.

PRISMA fue reconocido por la cadena internacional de cines Showcase para la difusión de la última película de Roger Waters: “The Wall” (septiembre, 2015) y catalogada por la prensa como “La mejor banda sudamericana que recrea la magia de Floyd”.

Integrado por Francisco Fresard en voz, Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras, Agustín Noceto en batería, Mariano Caraccioli en bajo, Fernanda Muñoz en teclados, Natalia Valeria y Melany Flores en coros y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros.