“Chucho” Páez criticó al intendente que haya actuado en el ultimo día del paro del transporte

Roberto Chucho Páez, concejal del Frente de Todos, criticó el accionar del Ejecutivo local durante los cinco días de paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), medida que perjudicó en plena temporada veraniega a los sectores más vulnerables de Mar del Plata.

“Algún día tendremos que contarles a los marplatenses, sobre todo a los más jóvenes, que en plena temporada estival, en la primera quincena de enero, hubo un paro de transporte automotor que duró cinco días y que el intendente Montenegro intervino recién el último para pedir una conciliación obligatoria. Esto es realmente un despropósito, y es inconcebible que el poder político local recién se entere, seguramente en la práctica concreta para salir a hacer algo, cuando el conflicto estaba tan avanzado. Esto es una barbaridad”.

Páez responsabilizó a los empresarios del transporte por la medida de fuerza y le exigió al gobierno municipal que haga cumplir las ordenanzas vigentes.

“Nosotros desde nuestro bloque no vamos a aceptar ningún tipo de monopolios, estamos trabajando con los pliegos y nos parece que estas actitudes de estos empresarios en connivencia con un sector sindical tiene que servir para merituarlo a la hora de evaluar las ofertas en las licitaciones. Esto le tiene que bajar el puntaje o descalificarlos. Y el poder político en tanto tiene que ponerse los pantalones largos y hacer cumplir las ordenanzas como tiene que ser. Yo quisiera saber y lo vamos a plasmar en un proyecto, cómo actúa y actuó el municipio, si se cobraron multas durante el tiempo de la medida de fuerza, medida de fuerza que afectó principalmente a los sectores más vulnerables de la ciudad”.

El edil del FdT adelantó y recordó la posición adoptada por su bloque en la discusión que se está realizando en el Concejo Deliberante del proyecto de ordenanza del pliego de bases y condiciones para la próxima licitación nacional e internacional del transporte público en el distrito de General Pueyrredón.

“El Frente de Todos no acepta ningún aumento de boleto. No aceptamos en 2020 ningún aumento, y creemos que detrás de este reclamo, de esta extorsión de los empresarios, hay un pedido de aumento de la tarifa. El pliego lo estamos discutiendo en la Comisión de Transporte, nosotros queremos que opinen las centrales sindicales, las sociedades de fomento, todos los sectores y todos los actores de la ciudad. Reitero, tenemos una posición clara, debemos discutir cuál será además la metodología para evaluar el costo del boleto y esto lo vamos a realizar con la Universidad Nacional. No tenemos ningún tipo de apuro más allá de los apuros del oficialismo. Es una discusión que trasciende este tiempo y creemos que debe existir un debate abierto, participativo y profundo para que todos puedan aportar sus diferentes puntos de vista”.