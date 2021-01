El hotelero Osorno contundente: “La primera quincena de enero fue desastrosa”

En el marco de una temporada difícil, Jesus Ozorno, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) calificó el balance de la primera quincena como “desastroso”. En dialogo con “el Retrato…” explicó: “La primera quincena fue desastrosa. Tuvimos entre un 20 y un 22 % de ocupación. Mucho menos aun de lo esperado con todos los aforos”.

Respecto a lo que esperan para febrero, indicó que: “Hay dos o tres temas que complican. Uno es la política que va y viene y trae incertidumbre. Otra es la pandemia junto con las imágenes que replican los medios. La gente no sabe si se va a cortar todo o no. El inicio ha sido negativo”.

Parece una cuestión de leer la realidad: “No sabemos nada de cómo será febrero. Hoy todo es una experiencia nueva que no sabemos cómo puede resultar. Se está dando todo día a día. La gente no se anticipa, hay incertidumbre. Con el celular ven el tiempo y juega en contra. Cuando saben que viene mal tiempo no vienen. A qué van a venir si no hay teatros, no hay opciones recreativas y mucho menos sin la playa.”

Remarcó que el gobierno los ha acompañado: “Nos han acompañado con ATP pero después de 9 meses sin trabajar más una temporada mala y con el 2021 sin subsidios va a ser tremendo. Ya han cerrado muchos hoteles. Y muchos van a cerrar. Es muy difícil levantar una vez que se cierra”.

Respecto al reclamo salarial de los trabajadores gastronómicos fue determinante y afirmó: “A algún acuerdo se va a llegar, somos optimistas”.

APOYO AL RECLAMO DE FEHGRA

Por otra parte la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata adhiere y acompaña la nota de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina (FEHGRA) dirigida al Presidente de la Nación, compartiendo la preocupación por la delicada y angustiante situación del sector que representan.

Afirman que “La actividad hotelera gastronómica, una de las más castigadas por la Pandemia da empleo genuino y su efecto multiplicador es generador de prosperidad en ciudades y regiones” razón por la cual solicitan “al gobierno nacional y al provincial la continuidad del ATP y toda la ayuda posible para evitar incrementos, ajustes y/o actualizaciones en costos que solo profundizan una situación de endeudamiento, que lleva al cierre de empresas y al desempleo”.