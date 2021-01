Se movilizan para así visibilizar el aumento de los robos y hurtos de bicicletas

Un grupo de ciclistas auto convocados realizará una bicicleteada el próximo domingo 17 de enero a las 9.00 hs. en la Plaza del Milenio frente al Casino Central. El objetivo de la misma consiste en visibilizar la problemática del robo y hurto de bicicletas.

Consultado al respecto, José Luis López, uno de los organizadores, señaló ante “el Retrato…” que “Esta situación se ha ido incrementando en los últimos meses y afecta a todo tipo de ciclistas llegando en algunos casos a situaciones que hacen peligrar la vida de todos”.

Acerca de cómo nace la idea, López afirmó: “Esto nace a partir que se han incrementado la cantidad de robos de bicicletas y lamentablemente no todos denuncian. Más allá del tipo de bicicletas que sea. Para trabajar o para hacer deporte. Todo aquel que hoy se sube a una bici tiene el temor de sufrir un hecho delictivo.”

Respecto a los valores de las mismas, indicó que no influía demasiado: “Hay algunas de 2, 3 mil dólares que usan los deportistas; hay bicicletas intermedias que están alrededor de 50, 60 mil pesos, y están las bicicletas de aquellos que la compraron para ahorrarse los viáticos y la usan para trabajar. Hemos pedido presencia policial en algunos sectores y uno de ellos es la entrada a Mar del Plata en la 226 desde el Barrio Autódromo hasta la Herradura, que son lugares donde se roban bicicletas. Yendo a Batán, por ejemplo, hay una curva enorme, por donde estaba el viejo Waterland, donde han sucedido muchos arrebatos que se hacen en moto. Empujan, encañonan y se la llevan. Hubo dos personas heridas que fueron noticia. A uno le pegaron 5 puntazos y al otro también. Sobre el fin de diciembre”.

López afirma que no hay estadísticas: “La única estadística que nos dio la Secretaria de Seguridad es de enero de 2020 a noviembre de 2020 y afirma que hubo 150 denuncias que no se condice con la realidad. No todos denuncian. Desestiman encontrarlas. Hay una página de Facebook que se llama bicicletas robadas y ahí aparecen. La mayoría de las que desaparecen. Pero no es certero. Hay que hacer un registro para tener números certeros y animamos a la gente para que hagan la denuncia más allá del valor. Para tener números.

Respecto al proyecto de patentamiento de bicicletas, dijo que: “Eso está fue aprobado en la última sesión del año. Independientemente de que traen un número bajo la pedalera hay gente que ni tiene la boleta de compra. Es una medida oportuna pero no alcanza para trabajar de fondo la problemática del robo. Por el momento, iniciamos esta acción para visibilizar la problemática. No pretendemos un móvil en cada esquina pero sí presencia que amedrente. Y a partir de ahí queremos seguir hablando con las autoridades”.