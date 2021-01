Trabajadores bloquean el ingreso al Casino Central y podría extenderse a otras salas

Encabezados por Cristian Echeverría, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah-ATE-CTA), cortaron el ingreso al Casino Central de Mar del Plata. Reclaman por el impedimento a instalar una oficina de esa entidad en la sede del Casino. La medida podría extenderse a otras salas de juego de esta ciudad y de Tigre.

Echeverría subrayó también ante “el Retrato…” que radicarán denuncias penales ante el Gobernador, Jefe de Gabinete, Presidente de Lotería porque no les permiten “el libre ejercicio de la democracia sindical. Nos prescriben por no pensar igual y estamos presentando la denuncia por abandono de persona. Hay mucha gente que nos está acompañando que se puede contagiar y puede traer problemas para todos” denunció Echeverría.

En oportunidad del reclamo se hizo presente en el lugar la concejal, Mercedes Morro quien no solo se interiorizó por el reclamo de los trabajadores, sino que les expresó solidaridad por la situación que están atravesando.

Ante la pregunta puntual del motivo de la manifestación, fue contundente al explicar que: “El reclamo es el de hace años. Iniciamos esta medida tiempo atrás en la gestión de Scioli, reclamando la recategorización de los sindicatos dentro de la rama de casinos. En ese momento teníamos el legado de José Rigane y esa apertura del sindicalismo sin tener que ser obligación. Eso pretendemos”.

Respecto a si los dejan poner su espacio dentro del casino, afirmó que: “Lo que hoy está pasando es que en el 2019 nos reconocieron. Tácitamente hay un boletín oficial y cualquiera se puede meter. El 4 de noviembre de 2019 del Ministerio de Trabajo de la Nación nos dieron la legalidad. La inscripción gremial con entidad de primer grado. Desde ese momento presentamos los papeles administrativos para poder funcionar dentro de los Casinos de la Provincia. En marzo asumieron las autoridades y empezamos a hablar hasta diciembre. Dónde nos dijeron que para el 10 de enero iban a tener solucionados nuestros temas. La oficina gremial de empleados de casino, la licencia, el código de descuento y esas cuestiones no se reflejaron en la fecha estipulada.”

Ante rumores de presiones de otros sindicatos para que no se instalen, dijo: “No lo sé y tampoco me interesa. No es soberbia, sino que trabajamos para nuestros afiliados y queremos representarlos. Cada uno tiene que hacer lo que quiera. Estamos a favor de la democracia sindical. Nos parece raro que para algún sector haya posibilidad y que este gobierno no tome cartas en el asunto. Pareciera que otras personas manejan el casino.

Con alrededor de 200 afiliados en sus filas, comentó que: “Nadie se comunicó con nosotros. No han levantado el teléfono. Estamos dispuestos al diálogo y durante un año lo hemos tenido con las autoridades. Nadie nos llamado y estaremos acá por tiempo indeterminado. Día y noche vamos a acampar.”

Finalmente, no descartó profundizar la medida en otros Casinos y en el propio Tigre: “Iremos analizando en comisión directiva como profundizar las actuaciones. Estamos radicando denuncias penales ante el gobernador, jefe de gabinete, presidente de lotería y nuestros letrados están presentándolas. El ámbito penal es debido a que no nos permiten la democracia sindical. Nos prescriben por no pensar igual y estamos presentando la denuncia por abandono de persona. Hay mucha gente que nos está acompañando que se puede contagiar y puede traer problemas para todos.”