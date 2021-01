Roberto Páez criticó a los trabajadores de la SITACLAH y dijo que no pertenecen al Casino

El titular secretario general de Maestranza y Servicios de Casinos (AMS) y a su vez concejal del Frente para la Victoria, Roberto Páez afirmo que “el minúsculo sector que se denomina Sitaclah (Sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah-ATE-CTA),que es un nucleamiento que tiene simple inscripción gremial y no puede ejercer los derechos colectivos de los trabajadores al no tener personería gremial y que con prácticas extorsivos pretende arrogarse representación que no tiene”.

Lo hizo en relación a la protesta que llevan a cabo trabajadores de Casinos ante el impedimento a instalar una oficina gremial en la sede de la Casa de Piedra.

Paez indicó que esos trabajadores “no responde a ninguno de los sindicatos representativos de los trabajadores de casinos (A.E.C.N O AMS) que tienen como afiliados al 97% del total de trabajadores de la actividad en la provincia de Buenos Aires”

Páez luego de repudiar la medida , dice que “estos grupúsculos que están fuera de la institucionalidad gremial y que responden a intereses ajenos a los y las trabajadores y trabajadoras y que en otras oportunidades irrumpió a fin de obstaculizar el normal desarrollo de los y las trabajadoras”.

Finalmente expresa su preocupación que “quienes participan de estas acciones no son trabajadores de Casinos”.