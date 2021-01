Varios países en el mundo ya iniciaron la vacunación de personas mayores a los 60 años

Varios países en el mundo iniciaron ya la inmunización contra el coronavirus de los mayores de 60 años, uno de los grupos más vulnerables frente a la pandemia, con inoculantes de diferentes laboratorios.

La estrategia de vacunar a los mayores primero ha sido prioritaria en los países de la Unión Europea (UE), donde este grupo etario -principalmente los residentes de geriátricos- está siendo inoculado con la vacuna del gigante farmacéutico Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech, y la del estadounidense Moderna.

Los mismos inmunizantes están siendo utilizados para vacunar a dicha población y al personal médico en Israel, el país con más cantidad de inmunizados por habitante contra la Covid-19 en el mundo, y en Estados Unidos, la quinta nación con más vacunados por residente a nivel global, según el portal Our World In Data.

El Reino Unido, el país europeo con más cantidad de inmunizados, también ha emprendido una campaña similar, en la que además se está administrando el inoculante desarrollado por la empresa británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

También Rusia comenzó a vacunar a los mayores de 60 años a finales de diciembre, luego de que los análisis efectuados por el Instituto Gamaleya ratificaran que su inmunizante, el Sputnik V, era efectivo y seguro para esta población.

En China, en cambio, la edad para recibir una dosis está limitada entre los 18 y los 59 años, ya que las vacunas autorizadas en el país -de los laboratorios chinos Sinopharm y Sinovac- están aún siendo objeto de ensayos clínicos para confirmar su efectividad en los adultos mayores.

No obstante, la vacuna de Sinopharm sí está siendo dada en prioridad a las personas mayores en Bahréin, el segundo país del mundo con mayor cantidad de vacunados por habitante, donde el propio rey Hamad, de 70 años, fue inoculado ante las cámaras de televisión.

También los Emiratos Árabes Unidos han vacunado a este grupo etario con la vacuna de Sinopharm, a la que se sumaron la de Pfizer/BioNTecth, usada también para la inmunización de los mayores en Arabia Saudita.

En tanto, en América Latina, la vacunación de los adultos mayores ha sido prioritaria en México, Costa Rica y Chile, donde las autoridades están administrando la vacuna de Pfizer/BioNTech.