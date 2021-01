Martín Monita: “Ya está en marcha el descuento para telefonía móvil, fija, Internet y la TV por cable”

Entró en vigencia la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para servicios de telefonía móvil, fija, Internet y TV por cable, la que se determinó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que fijó un servicio mínimo de 150 pesos para telefonía móvil. Martin Monita, Delegado de Enacom Mar del Plata, dialogó al respecto con “el Retrato…”

“Al igual que el país la noticia es una noticia nacional y genera expectativas porque el universo de beneficiarios a quien apunta está prestación universal y obligatoria es muy amplia”, afirmó Monita. Y fue más allá: “Será recibido por más de 10 millones de personas que son quienes reciben Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas, monotributo social, jubilados con salario mínimo, Seguro de Desempleo, clubes y esto sale en la página de Enacom”.

Recalcó luego que: “Dos ítems son importantes. Por un lado que quienes tengan dudas de si son o no beneficiarios puedan ingresar en la página y ver el listado. Si son beneficiarios pueden imprimir una DDJJ para que a hacer el trámite con la prestadora, que son telefonía móvil, fija, internet y del hogar y tv por suscripción puedan hacer el trámite”.

El 4 fue el primer día hábil y está vigente. Quien contrate el servicio con la cooperativa que elija es de manera inmediata. Y en caso de tener inconvenientes hay un apartado de formularios para efectuar reclamos si hubiere problemas. Es algo nuevo que puede llevar a confusión y está muy claro en la página. Hemos habilitado un mail directo de consultas que es Respecto al comienzo de la inscripción, explicó: ” La inscripción estaba estipulada para el 1 de enero.Y en caso de tener inconvenientes hay un apartado de formularios para efectuar reclamos si hubiere problemas. Es algo nuevo que puede llevar a confusión y está muy claro en la página. Hemos habilitado un mail directo de consultas que es [email protected] o en cualquier red social dónde pueden hacer consultas y les van a responder.”

Aclaró que el mayor interés es la difusión del programa: “Queremos dar difusión que buscan achicar la brecha digital y generar conectividad. Hay telefonía móvil por 150 pesos por mes, hay descuentos en tv por suscripción hasta un 30 por ciento y planes de telefonía fija por 380 pesos y de internet por 700 pesos. Se busca mantener a la gente conectada sabiendo que está la libre competencia de las compañías y se ofrezcan planes mejores. Pero esto establece un piso. Es un número accesible”.

Respecto a los jubilados que pagan cable indicó: “En el caso del cable, a diferencia de la telefonía móvil hablamos de un descuento. Hay tres categorías. Se hace un 20 por ciento de descuento cuando la empresa tiene entre 20 mil y 100 mil abonados. Un 25 por ciento de descuento cuando la empresa tiene entre 100 y 500 mil abonados y un 30 por ciento de descuento cuando la empresa supera los 500 mil abonados. Ese descuento se aplica en el plan de menor valor ofertado hasta julio del 2020. Con lo cual no tienen que darse de baja sino pedir la prestación básica universal y obligatoria y empieza a correr. Es universal y Obligatoria porque parte de un decreto dado a conocer por el presidente cuando declara a los servicios TIC esenciales. Lo que restaba era las reglamentación en acuerdo con las empresas.

Respecto a la finalización del plan, aseguró: “No hay fecha de vencimiento pero está estipulado que se revean los precios en nuevas mesas de acuerdo. No hemos medido en Mar del Plata aún la adherencia al plan. Estamos dando difusión desde redes para que la gente se entere y lo pida. En Enacom pueden ver todo y evaluar posibles dificultades para poder realizar las quejas. La Declaración Jurada no es obligatorio. Es un respaldo que tiene el usuario. Hoy los reclamos pasan por aumentos mayores al 5 por ciento que se anuncia. Corresponde abonar la factura y reclamar en la siguiente factura como nota de crédito.