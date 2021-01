Amalfitano criticó la gestión de Montenegro y desmintió a los transportistas

En el marco del paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que dejó a Mar del Plata sin colectivos en plena temporada, el Concejal Vito Amalfitano, vicepresidente de la Comisión de Transporte dialogó con “el Retrato…” criticó duramente al Intendente Guillermo Montenegro porno adoptar decisiones en tiempo y forma.

Respecto al porqué del acrecentamiento del conflicto de las últimas horas, indicó que: “ Lo que se tiene que hacer es tomar decisiones políticas. Decisiones que no tomó el intendente. En su momento al inicio de la pandemia hubo un mes sin servicio público de transporte y no se tomaron decisiones. Personal del ámbito de la salud no pudo moverse a ámbitos de su trabajo y el bloque de Frente para Todos tuvo que acudir al Ministerio de Trabajo para la resolución del conflicto. En esa oportunidad se labraron 140 actas. Y hubo un gran incumplimiento de contrato. Ahora otra vez sin servicio de pasajeros en plena temporada y en pandemia. El Intendente tardó otra vez. Hubo gente que no ha podido movilizarse. No se tiene en cuenta nada de eso. Mientras nos proponen un nuevo pliego hay un incumplimiento de estas cuestiones.”

Continuó su relato, refiriendo el porqué de esta actitud: “Me parece que es falta de gestión. Que es una característica de Montenegro. Hubo falta de gestión en seguridad y las consecuencias las sufrieron marplatenses y batanenses. Con un secretario de seguridad que no es de Mar del Plata y que por su falta de gestión se tuvo que ir. Vino otro y la falta de gestión se traduce en seguridad. Se pedían fuerzas federales sin saber cómo se hacían. Esto es lo mismo. Antes de la campaña electoral dijimos que no había que ponerle el cascabel al gato en tema transporte. No se tomaron resoluciones en ese sentido.”

Consultado acerca de la licitación de transporte y el hecho de que las personas involucradas están siendo procesadas por estafa al estado nacional, fue claro: “Es un punto clave. El secretario de gobierno, Bonifatti, cuando se presentó el pliego nos dijo que había una tablita de valoración. Y hay una tabla de valoración en una de las páginas del pliego. Lo dijo como quien en el fútbol le diera puntos plus al equipo que hace fair play. En esa tabla le otorga puntos a quienes tienen experiencia en transporte. Puntos a quienes garantizan unidades nuevas, a quién garantiza accesibilidad. Y en esa tabla, no se dice que se otorgan menos puntos a quienes no cumplieron con el contrato. En ningún momento. Si se valora lo bueno se debe mencionar lo malo. Está gente incumplió con el contrato en muchas oportunidades. No ahora ni hace seis meses sino siempre. Esos incumplimientos tienen que estar previstos en el pliego. No para impedir ni prohibir sino para considerar a la hora de la valoración.”

Respecto a la posibilidad de estatizar alguna línea para evitar los paros, fue claro: “Nosotros desde la campaña electoral hablábamos de una Línea Testigo municipal para garantizar el servicio en situación de emergencia. No digo Estatizar el sistema. Digo una línea donde el estado garantice el funcionamiento cuando se incumple el contrato por parte de los adjudicatarios. Habrá que contemplar eso y pedir que se introduzca en el pliego”.