Vargas: “La gente se contagia en la playa; las medidas de cuidado se han relajado”

En el marco del Plan Nacional de vacunación contra el Covid 19, “el Retrato…” dialogó con Gastón Vargas, Director Ejecutivo de la Zona Sanitaria III, quien confirmó que las vacunas: “Llegaron esta mañana 450 vacunas para cada hospital y ahora se suma el Houssay que empezará a vacunar a su personal y luego tendrá otra logística. En total fueron 900. En general se inmunizan todos. Quizá en algunos equipos alguien no ha querido pero son los menos.”

Consultado acerca de la ocupación de camas, fue claro: ” Estamos a un 40, 50% de camas en el sector público. El sector privado está más complicado, pero no en función al Covid sino a otras patologías. Se ha dado curso a cirugías que estaban suspendidas. Pero la situación va en aumento y la curva es ascendente. Independientemente del día a día estamos en 3000 casos activos. En septiembre había 3500 casos y en el mejor momento hace un mes estábamos en 1600″.

Respecto a la incidencia de los jóvenes en esta nueva ola, manifestó que: “En esta segunda ola hay más jóvenes y por eso no se ve tanto la internación. Generalmente cursan con síntomas leves pero son los que más contagian. De todas maneras no es solo eso. No sé si llamarlo indolencia colectiva, pero no son solo los jóvenes. Son jóvenes y adultos. La gente se contagia en la playa. Las medidas de cuidado se han relajado. No hay una edad que se porta bien o mal. Las estadísticas dicen que el 75 % de la población respeta las normas. Pero el 25% es el que genera lo que sucede”

Si bien sostiene que va a ser complicado con el correr de los días, afirmó que las medidas son varias pero no alcanzan: ” Se toman medidas restrictivas porque la vacuna recién comienza. No da inmunidad inmediata. Hay resistencia y si no tomamos medidas va a ser complicado. Las que implementaron suman. Pero no sé si alcanzan. La nocturnidad tiene gente, pero no es suficiente para como viene el ascenso. Este martes veremos en la conferencia de prensa si se mantienen estas medidas o si avanzan en restricciones”.

En relación a los turistas y al ingreso a la ciudad, manifestó que el ingreso es flexible y que: “Hoy el escenario de julio 2020 no existe. No hay ni retenes ni nada. Ha quedado todo al cuidado personal. Iba a ser una temporada de inicio sin camping, sin hoteles, sin teatros. Y de repente fue con todo. El virus, a mayor circulación, más contagio. Es la única realidad. Si no se toman medidas de fondo que bajen la circulación no creo que no haya nada que cambie en profundidad. No veo nada que corte mágicamente los contagios diarios con los mismos comportamientos sociales. Europa cerró todo de nuevo y en este contexto sabemos que no es fácil. Pero con este virus no hay muchas opciones.”

Respecto a Mar del Plata, fue contundente: ” No creo que Mar del Plata llegue a colapsar. Antes de eso habrá medidas. No creo que sea el deseo de ningún gobernante ver el sistema de salud colapsado. Eso está clarísimo. Entiendo que habrá reposición semanal de vacunas. Están saliendo vuelos a buscarlas”.