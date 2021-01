El New York Times destacó el tratamiento con plasma sanguíneo en Argentina

“Un nuevo estudio muestra que funciona, pero solo cuando se administra a los pocos días de la aparición de la enfermedad”, asegura el texto.

La efectividad de la utilización del plasma sanguíneo en el tratamiento del coronavirus en base a estudios realizados en el país fue resaltada este sábado en una nota publicada en el diario The New York Times.

Con el título “El plasma sanguíneo muestra prometedores resultados en el tratamiento de la Covid-19 en Argentina”, el diario destaca que “miles de personas recibieron plasma convaleciente como tratamiento experimental para la Covid”.

LEY

La Campaña Nacional de Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus se convirtió en ley en julio del año pasado, a partir de un proyecto impulsado por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y que obtuvo el apoyo unánime de todos los bloques.

La ley promueve la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de Covid-19 para el tratamiento de los pacientes que lo requieran, y dispuso la creación de una campaña nacional para la difusión y promoción de la donación voluntaria, al declarar el tema como “de interés nacional”.

El proyecto aprobado por el Congreso otorga una licencia especial para los donantes, los reconoce como “ciudadanos solidarios destacados de la República Argentina” y ordena garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de Covid-19, aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo.

Con la medida, se creó también el Registro Nacional de Pacientes Recuperados de Covid-19 Donantes de Plasma, cuya información deberá resguardarse en cumplimiento de la ley 25.326 de protección de datos personales.

Establece además que se fomentará la capacitación de los equipos de salud sobre el procedimiento para la donación de plasma; se propenderá al desarrollo de actividades de investigación en la temática y se asegurará el acceso a la información sobre donación de plasma de pacientes recuperados.

NUEVO ESTUDIO

La nota de The New York Times publicada este sábado, con la firma de Katherine J. Wu, reseña los resultados de un nuevo estudio, dirigido por Fernando Polack, médico de enfermedades infecciosas pediátricas y director científico de la Fundación Infant en Argentina.

El informe fue publicado el miércoles pasado en el New England Journal of Medicine e indica que los resultados positivos del tratamiento son reconocidos “casi cinco meses después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en .inglés), bajo la presión del presidente Donald Trump, dio luz verde de emergencia a la terapia para su uso en personas hospitalizadas con Covid-19”, sostiene el diario.

Según la publicación, en países como Argentina, el plasma podría ser una de las mejores opciones de tratamiento disponibles, según dijo Polack, ya que “las infusiones de plasma en Buenos Aires cuestan menos de 200 dólares por paciente; es más accesible, más barato, más universal”.