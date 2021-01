Contundente rechazo de los empresarios marplatenses a la nueva norma prohibitiva

Empresarios marplatenses volvieron a reiterar su contundente rechazo a la restricción horaria dispuesta por el gobierno bonaerense y aseguraron que las autoridades solo “atormentan al turismo durante la semana y lo único que hacen es perjudicar la situación”. “El virus no tiene horario. Trabajar con los lugares habilitados ayuda a no permitir la clandestinidad. Si cerrás los bares, los jóvenes van a seguir saliendo” compartían, a la vez que enfatizaron que “La gastronomía no está preparada para un baldazo de agua fría. Nadie va a cerrar porque estamos cansados de fundirnos”

Concluyeron insistiendo en que “no hay un plan verdadero porque tampoco hubo un plan sobre cómo llevar a cabo la pandemia”

Por su parte, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) difundió diversas pancartas a través de la red social Twitter en señal de protesta ante el toque de queda sanitario.

“Los gastronómicos de Mar del Plata le decimos NO al cierre de los establecimientos. Los restaurantes y bares no contagian y no somos responsables del rebrote del COVID-19” indicaron.

En la misma línea, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata compartió un comunicado alegando que “las actividades económicas no resisten otro cierre”. Asimismo, reconoció que dicho cierre “significaría la destrucción de las pymes locales y de los pequeños comercios, que desde el inicio de la pandemia vienen haciendo un sobreesfuerzo”