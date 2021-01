Zunda: Postres Balcarce no le paga a sus trabajadores y les debe más de $150.000

Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, afirmó que la empresa le debe a sus empleados los salarios del mes de noviembre, diciembre, el aguinaldo y no actualiza la paritaria del año pasado.

Zunda sostuvo que la situación de Postres Balcarce en relación con los trabajadores de Empleados de Comercio a llegado a un límite porque la empresa no cumplió con lo acordado con los pagos de los salarios. En ese sentido dijo que tampoco actualizaron la paritaria del año pa

do y además la firma no pudo acceder más al ATP ni a ningún crédito por todas las desprolijidades que tuvieron con los aportes previsionales.“Los sueldos de noviembre, diciembre y aguinaldo no ha pagado y esto conlleva a una deuda de aproximadamente $150.000 pero a esto hay que sumarle la deuda anual de paritarias y aportes lo cual llega a una suma superior de los $200.000 por cada trabajador”

En esta empresa hay alrededor 25 empleados de comercio los cuales algunos de ellos ya se consideran despedidos por las actitudes de los apoderados, gerentes y el propietario de la firma.

“Estamos en una situación terminal y estamos pidiendo la presencia del dueño para que regularice la deuda que tiene con los trabajadores”.