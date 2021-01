Empresarios se niegan al plus de temporada y el cierre de paritarias

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos seccional Mar del Plata informa que se encuentra en estado de alerta, con asambleas en espacios laborales, ante la negativa por parte de los empresarios del sector de cerrar paritarias y el plus de temporada.

“Hace más de un mes que desde central con las paritarias y a nivel local con el plus, venimos manteniendo reuniones con los empleadores para mejorar la situación salarial de nuestros trabajadores”, indicó Nancy Todoroff secretaria General Adjunta de Uthgra al tiempo que explicó que “si bien la hotelería aún está muy afectada por las consecuencias de esta pandemia, la gastronomía logró un recupero notable en nuestra ciudad. Los trabajadores merecen el reconocimiento a su trabajo, aún más en esta circunstancia particular, porque son los que realmente cuidan al cliente, pero también deben cuidar a su familia y a ellos mismos”.

Cansados de la falta de respuesta del empresariado en este tiempo de negociación, respecto al plus de temporada informó que iniciará el reclamo legal pertinente a través del Ministerio de Trabajo y sobre las paritarias que “las cámaras nacionales se niegan a cerrar el monto solicitado por el gremio ofreciendo un porcentaje que cubre la mitad de la inflación anual. Llevamos largo tiempo negociando, pero todo tiene un límite por eso comenzaremos a realizar asambleas en los espacios laborales de nuestros afiliados”

En referencia a los trabajadores temporarios “desde hace varios días nos estamos comunicando de manera directa con cada uno y convocando también a través de sus espacios laborales, a que se acerquen a la sede de San Luis 2548, para que realicen de todos modos el procedimiento normal y habitual de cada año (envío de telegrama) con el que se asegura la plaza más allá de la decisión del empleador. Y los que lo hicieron y no recibieron respuesta también se están acercando. Está acción responde a cuestiones legales que respaldan al trabajador en caso de tener que iniciar un reclamo. Los arreglos de palabra a los que estuvieron habituados algunos por no enviar los telegramas en estos años y por confiar en sus empleadores, no tienen ningún valor legal a la hora de defender su puesto laboral”, advirtió.

Por último recordó que “pese a las gestiones realizadas durante el año, que incluyeron el armado de una lista con la totalidad de los trabajadores temporarios, solicitada por el gobierno para brindarles ayuda, no se ha recibido ninguna respuesta en estos meses, tanto para nuestro sector como otros de la economía nacional. Actualmente hemos emprendido un camino de trabajo con los Ministerios de Trabajo de Nación y Provincia para lograr ayudas concretas”.