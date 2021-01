Récord en venta y demanda de maquinarías agrícolas en el 2020

Pese a la pandemia y contra todos los pronósticos esperados la venta de maquinaria pesada agrícola se transformó en uno de los sectores con mayores ganancias en el 2020. Aunque el contexto fue desfavorable con pocas facilidades para invertir, un dólar fluctuante y una brecha cambiaria disparada los productores se inclinaron por invertir en nuevos implementos, insumos y tecnologías para potenciar la producción.

Según cifras arrojadas desde el sector, la venta de maquinaria agrícola, como el tractor John Deere 3420, alcanzó las 14.421 unidades despachadas durante 2020 en lo que podría ser el mejor año desde 2008. Los números se muestran muy superiores a los mostrados desde 2011 y muestran un aumento del 26% en comparación al último trimestre de 2019.

La Bolsa de Cereales de Córdoba analizó las cifras aportadas por el INDEC y confirmó el buen momento del sector, aunque todavía no alcanzó los niveles de venta durante 2007 y 2008. Sin embargo, la facturación ya superó a la de aquellos años ubicándose como el tercer mayor volumen de ventas durante los últimos 15 años, con cifras superiores a los 1.000 millones de dólares.

Crecimiento por sector

Dentro de la maquinaria agrícola fueron los implementos los más demandados por los productores con una fuerte suba cercana al 67%, con 2761 unidades vendidas.

Asimismo, las sembradoras marcaron una suba del 5,2% con 711 ventas, mientras que las cosechadoras y tractores cerraron en baja con una caída en las ventas del 7,6 y 7,7% respectivamente, pese al aumento en la demanda por la cosechadora de papa.

Las causas que provocaron el aumento de ventas se deben al respiro que otorgó la cosecha durante la temporada 2018/19 y la campaña 2019/2020, lo que permitió reinvertir en nuevos equipos. Además, la tasa de interés cayó un 38% en marzo que permitió ahorrar costos para invertir.

Demanda de financiamiento a largo plazo

No es casualidad que la venta de tractores y cosechadoras no se muestre en sintonía con el resto del sector. Los productores mantienen el interés en invertir para renovar su flota de maquinaria pesada, aunque no encuentran los instrumentos adecuados para inversiones de valores elevados.

Pese a los picos de venta mostrados desde 2017, los tractores y cosechadores no logran repuntar en el mercado, siendo los sectores de mayor complejidad para reactivar. Una forma de contrarrestar esto es el financiamiento a largo plazo, con cifras suficientes, requisitos accesibles y tasas de interés acordes a la realidad actual.

Misiones y una medida ejemplar

La provincia del norte argentino aprobó la adquisición de créditos con tasas subsidiadas del 11% para la compra de maquinaria agrícola. La medida fue tomada en conjunto por el Ministerio del Agro y la Producción y el Consejo Federal de inversiones con un plan de 110 millones de pesos para equipamiento y maquinaria pesada.

El nuevo programa de apoyo a los productores se complementa al ya existente Plan Tractor impulsado por el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, donde la venta de Massey Ferguson 1195 fue uno de los que mejor se cotizaron.

Fuentes gubernamentales destacaron que se trata de un plan de adquisición flexible y bancarizado que contempla la compra en hasta 60 cuotas con una prenda o hipoteca. Además, las tasas tendrán un subsidio del 11% a cargo de la provincia.