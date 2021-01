Dictan conciliación obligatoria en el conflicto bancario pero aún así se realizó jornada de protesta

A pesar de haberse dictado el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria en el conflicto desde las 14 de este jueves por un período hábil de 15 días en el conflicto que, por varios reclamos, mantienen la Asociación Bancaria (AB) y las entidades financieras Santander y BBVA, informó la cartera laboral, los trabajadores bancarios llevaron a cabo en Mar del Plata (y en el resto del país) la jornada de protesta anunciada. Paralelamente desde la entidad sindical expresaron que “si bien se han cumplido todos los protocolos pero el contagio es muy fuerte y preocupante”.

Guillermo Martínez, titular de la Asociación Bancaria Seccional Mar del Plata en diálogo con “el Retrato…” recordó que la medida surgió “porque estás dos entidades, más allá de sus características propias, ahora han empezado a dejar entrever una reestructuración. Están analizando un intento de cierre de sucursales. Los bancos cierran las sucursales que no les sirven. Estamos hablando de un banco que debería tener responsabilidad social empresaria. Entonces lo que hacen es cerrar sucursales en el interior y abrir en Puerto Madero, Nordelta. Esto genera un problema entre los trabajadores que se tienen que mover de ciudad o entre los clientes que tienen menos sucursales”.

Recordó el dirigente sindical que “algo parecido sucedió tiempo atrás en Balcarce con HSBC . Luego de una larga lucha, irse a Mar del Plata. Por eso muchos hablaron de un pseudo retiro voluntario. Porque de voluntario no tenía nada. Esto hace ahora el Francés y el Santander…” No dudó en afirmar en tal sentido que “son entidades de perfil similar con casas matrices afuera. El Santander habla de una fuerte reducción en España. En desarrollo tecnológico tiene su punto también. Son pocas las operaciones que no se pueden hacer online. Todo esto genera una reducción pero tiene que ser tomada con responsabilidad social, con intervención del Banco Central.”

Afirmó que “No pueden cerrar abiertamente sin saber que va a pasar con los trabajadores. La medida en Mar del Plata fue importante y estamos atravesados por la pandemia. No pudimos armar asambleas y se manejó internamente pero hubo respuesta. No pudimos hacer medidas como antes. Pero fueron medidas aceptables en medio de esta situación tan grave”.

Finalmente al referirse a cómo está pasando el sector obrero bancario en el este marco de pandemia, Martinez subrayó que “ Seguimos el ritmo de las ciudades. No era un gran problema hasta que hubo un pico importante hace tres o cuatro meses. Y se había complicado. Luego bajó y ahora estamos viendo con preocupación el aumento de casos en la ciudad. Se han cumplido todos los protocolos pero el contagio es muy fuerte y preocupante”.