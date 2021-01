Los casinos ajustaron los protocolos de seguridad y volvieron a reabrir sus puertas 

Después del paro de actividades llevado adelante este fin de semana, finalmente este lunes reabrieron los casinos de Mar del Plata en el marco de un acuerdo con las autoridades mediante el cual se ajustó la aplicación de los protocolos por el coronavirus en las distintas salas de juego. Entre varias cuestiones se acordó suspender las jornadas de actividad de 24 horas y el control permanente del aforo.

El Secretario Gremial del Sindicato de Trabajadores de Administración, Maestranza y Servicio del Casino de Mar del Plata, Roberto “Chucho” Páez (FOTO) explicó a “el Retrato…” que la medida de fuerza había sido tomada el sábado en conjunto con la Asociación de Empleados de Casinos (AENC) después de detectar faltante de elementos de protección personal, de una desinfección adecuada y de controles en las salas.

“Se mejoraron algunas cuestiones que tienen que ver con los protocolos y se decidió levantar la medida de fuerza a partir de este lunes a las 11”, señaló al mismo tiempo que resaltó que entre varios puntos se acordó “suspender las jornadas de actividad de 24 horas, mientras duren las restricciones sanitarias, manteniendo el mismo horario que en el mes de diciembre de 2020 para los casinos Central y Hermitage (de 11 a 6) todos los días”.

Además, agregó que los acuerdos en torno a los protocolos por la pandemia se traducen también en garantizar las medidas de sanitización de espacios comunes, baños y oficinas y las medidas de sanitización de elementos de trabajo en sala y de máquinas entre cliente y cliente. “Se va a controlar permanentemente el aforo, lo cual no se venía haciendo”, completó al mismo tiempo que aclaró que incluso “se dispondrá de información auditiva o visual sobre las obligaciones del público apostador, se asignarán las tareas específicas para restringir la circulación del público apostador por la sala de juego y se inició la contratación de profesionales médicos y enfermeros para garantizar guardias en todos los casinos”.

En relación a lo anterior, Páez cuestionó que hasta el momento “no se venían cumpliendo con los protocolos a rajatablas”, pero resaltó que a partir de este lunes el compromiso está “en cumplir efectivamente” los mismos. “Trajeron algunos insumos que faltaban y demás para poder llevar adelante los protocolos”, destacó.

Asimismo, adelantó que también se diagramó una audiencia para el próximo jueves ante el Ministerio de Trabajo y el Instituto Provincial de Casinos y Lotería en la cual se definirán las cuestiones que quedaron pendientes de resolver. “Hay que ver el tema de la ley de juego online y arreglar la compensación porque el juego tradicional está cerrado y no funciona”, indicó.

“No vamos a pedir que se abra todo, porque sabemos que por cuestiones sanitarias no se va a poder abrir el juego tradicional, pero sí que fijen el monto de la compensación a cobrar porque no hay ingresos para los trabajadores en ese concepto”, manifestó el reconocido sindicalista en relación a las propinas que los empleados no están percibiendo en estos momento.

En tal sentido, describió que “en los meses que estuvieron cerrados los casinos se llegó a un acuerdo en primera instancia por un número determinado para los trabajadores y después el mismo fue mejorado. Ahora, eso ya venció y hay que volver a juntarse para que definan el importe a pagar durante este tiempo”.

Por último, Páez aclaró que en total son aproximadamente 2 mil 500 trabajadores los trabajadores de casinos que hay en Mar del Plata. “Hoy están desempeñando sus funciones con el sistema de burbujas, es decir trabajan 3 o 4 días cada uno”, apuntó.