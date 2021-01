Jorgb Rachid, la vacuna “permitirá en seis meses estar fuera del campo de batalla”

El médico sanitarista y asesor del gobierno bonaerense, Jorge Rachid, aseguró que la vacuna “permitirá en seis meses estar fuera del campo de batalla”.

“Hemos iniciado una etapa el día 29 de diciembre que es una épica nacional y, como toda épica nacional, solo se ve a través del ojo de la historia. Esta épica tiene dos facetas. La primera nos permite ver un año en el cual estuvimos nadando en el mar sin posibilidades de sobrevivir, en condiciones sumamente precarias y mínimas y se alteraron todas las reglas de juego”, sostuvo en declaraciones a Radio Universidad.

Al respecto, remarcó que “hubo que reparar un país dañado que dejó el neoliberalismo, con dos epidemias como el dengue y el sarampión; y encima de esto la pandemia de la Covid-19″.

El asesor destacó que “hubo dos cuestiones este año que no pudieron darle la razón a quienes plantearon que no se podía transcurrir sin saqueos ni colapso sanitario”, ya que “ninguna de las dos cosas sucedió” porque “los instrumentos económicos del Gobierno funcionaron, y todo en condiciones (sociales) precarias”, evaluó.

“El colapso sanitario no existió porque hubo una fuerte inversión (del Estado), un fuerte compromiso de morigerar el impacto y aplanar la curva que dio resultado”, concluyó.