Distanciada de Macri, Carrió se lanza al diseño de indumentaria y sueña con candidatura

Distanciada de Mauricio Macri, Elisa Carrió se lanzó al diseño de indumentaria con su marca “By Lilitas”, que tendrá su canal de ventas en las redes, y sueña con una candidatura en la provincia de Buenos Aires.

La fundadora de la Coalición Cívica, que con la UCR y el PRO constituyen la principal fuerza opositora, desarrolló su línea de indumentaria con “modistas y diseñadores” desde su casa de Exaltación de la Cruz, en la que transcurrió su aislamiento en el marco de la pandemia, contaron a Télam allegados a Carrió.

Su línea de ropa, que incluye “vestidos, chalinas, pantalones y camisas”, ya está vendiendo “a algunos conocidos” a través de su cuenta en la red social Instagram, agregaron.

Con este emprendimiento, Carrió suma una actividad adicional a su ya polifacético perfil, a un año de que anunciara su jubilación en el Congreso y a poco de reabrir su estudio de abogada.

No conforme con la actividad privada, Carrió anunció recientemente su intención de postularse como diputada por la provincia de Buenos Aires en 2021.

También causó revuelo este año su “pelea” con el expresidente Macri, de quien Carrió fue socia durante su gobierno.

La fundadora de la CC no solo hizo pública su “pelea” con Macri sino que exhortó a sus socios políticos a apoyar a Daniel Rafecas como nuevo Procurador General de la Nación.

Ajena a los tembladerales que suelen provocar en la coalición opositora sus posteos en las redes, Carrió publicó recientemente: “Estamos terminando de preparar todos los detalles para el lanzamiento de @bylilitas”.

“Desde muy chica ideo mi ropa, la mayoría de mis prendas son pensadas por mí y confeccionadas por amigas diseñadoras. Hoy me animo a volcarme entera a esta vieja pasión”, agregó al tiempo que anunciaba prendas “amplias” y una sección “vintage”.

La cuenta “By Lilitas. Diseños propios & Sección Vintage, en Instagram, ya está activa con algunas publicaciones y suma unos 2.300 seguidores.