Cierran preventivamente la Reserva Natural Laguna de los Padres

La decisión fue tomada ante las condiciones climáticas y la sequía de los pastizales. Este sábado se registraron cuatro focos de incendio que fueron rápidamente controlados.

La Municipalidad informa que este domingo estará cerrado el acceso a la Laguna de los Padres. La medida se ha dispuesto tras la sugerencia del personal de Bomberos y Guarda parques, en virtud de las altas temperaturas y la gran cantidad de pastizales secos en el lugar.

Dada las temperaturas registradas en los últimos días y las poca cantidad de agua precipitada, existe riesgo de focos de incendio en ciertas partes de la Reserva Natural Laguna de los Padres. En las últimas horas se registraron cuatro focos de incendio que fueron controlados por personal de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres y de la Delegación Municipal de Sierra de los Padres y La Peregrina.

Por tal motivo, se decidió cerrar el acceso a la Reserva este domingo, teniendo en cuenta la gran afluencia de visitantes que se espera para mañana.

En estos días de altas temperaturas, desde Defensa Civil se aconseja no tirar basura, porque el vidrio puede ser material generador de del incendio.

“El 98% de los incendios son generados por la mano del hombre”, explicaron desde Defensa Civil. “Por lo cual, de cada 100 se pueden evitar 98. Eso es importante que lo comuniquemos a la sociedad. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones básicas, como no prender fuego en ningún lugar público, no prender restos de poda, hojas, no tirar basura porque el vidrio puede ser material conductor del incendio, ni colillas de cigarrillo”, concluyeron.